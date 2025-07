La Juve accetta lo scambio: Vlahovic vola da Mourinho

La Juventus si prepara ad imbastire uno scambio che riguarda Vlahovic: a sorridere è anche il Fenerbahce di Mourinho. Parti al lavoro per trovare un’intesa

I bianconeri hanno almeno due esuberi da sistemare il prima possibile, anche per motivi di bilancio e il principale indiziato a lasciare la Continassa è sempre Dusan Vlahovic. Per il serbo potrebbe esserci un’avventura in Turchia, alla corte dello Special One, in cambio di un centrocampista.

La Juventus deve fare i conti con la grana Douglas Luiz, che giovedì non si è presentato al raduno della squadra. I compagni si stanno allenando e lui, dopo aver usufruito di tutte le ferie a disposizione, non ha risposto alla convocazione. Le parti sono al lavoro per ricucire lo strappo ma sembra che il calciatore brasiliano si senta ormai un copro estraneo ai bianconeri. In realtà dopo l’andamento della scorsa stagione non è nemmeno così difficile immaginare il perché, soprattutto dopo le tante panchina vissute con Motta e Tudor.

Di certo Douglas è stato un colpo sbagliato la scorsa estate, soprattutto perché ha vito un investimento da parte di Giuntoli di oltre 50 milioni complessivi e di certo non ha reso per questa cifra. Adesso la cosa più importante è trovargli una sistemazione, anche per liberarsi dell’altissimo ingaggio. Lo stesso discorso vale anche per Dusan Vlahovic che guadagna come nessun altro a Torino e deve essere piazzato altrove.

La Juventus pensa ad uno scambio tra Vlahovic e Amrabat: il serbo può finire in Turchia

Per Vlahovic, ma forse anche per Douglas Luiz, può aprirsi una pista in Turchia, considerando i soldi che stanno spendendo sul Bosforo e la volontà di costruire squadre competitive. A caccia di un attaccante di livello c’è il Fenerbahce di José Mourinho, che ha tanto bisogno di sostituire Edin Dzeko con un nome di altrettanto valore.

In uscita da Istanbul potrebbe esserci un centrocampista che può fare al caso di Tudor, magari nel prendere proprio il posto di Douglas Luiz. Parliamo di Amrabat, ex della Fiorentina, passato poi al Manchester United prima dell’avventura turca. Il suo rendimento in Inghilterra è stato imbarazzante e ora avrebbe voglia di ritrovare l’aria di casa in Italia. La Juve può imbastire uno scambio con il proprio centravanti, magari prendendo anche una cospicua parte cash (la valutazione del marocchino si aggira attorno ai 14 milioni di euro). Vedremo se Mourinho verrà accontentato con Vlahovic e se l’ex Viola farà il percorso inverso.