Lookman, notte folle: UFFICIALE, Juve-Inter è già finita

Può essere, e probabilmente sarà, il grande colpo dell’estate. Ancora protagonista l’Atalanta che dopo Koopmeiners alla Juventus vuole altro incasso top.

Meno di un mese all’inizio del campionato di Serie A, il giorno è sabato 23 agosto, quando partirà la sfida al Napoli di Antonio Conte con il tricolore sul petto.

Ad oggi è proprio la società di Aurelio De Laurentiis quella che si è mossa meglio sul mercato. Investimenti importanti per profili di qualità che hanno alzato non poco il livello della rosa azzurra. Antonio Conte non dirà mai, nemmeno sotto tortura, di essere soddisfatto del mercato fin qui allestito dal direttore sportivo Giovanni Manna, ma di certo non ha di che lamentarsi.

La rivale più accreditata ad impedire il bis scudetto del club partenopeo è l’Inter di Cristian Chivu che ha una voglia matta di rifarsi dopo una stagione con zero titoli all’attivo ed il bis scudetto fallito di un soffio nonostante disponesse della migliore rosa del campionato. Per la rivincita Beppe Marotta insegue un solo ed unico obiettivo: Ademola Lookman.

Quale il futuro del gioiello nerazzurro?

Ademola Lookman, classe 1997, è l’ennesimo gioiello messo in vetrina dall’Atalanta. Sul giocatore inglese naturalizzato nigeriano vi sono almeno tre società di Serie A.

L’Atalanta è bottega carissima, per informazioni chiedere alla Juventus e dell’infinita trattativa che meno di un anno fa ha portato a Torino Teun Koopmeiners per una cifra di 60 milioni di euro. Per il suo attaccante il club orobico chiede 50 milioni di euro, non un centesimo di meno.

Quale il futuro di Ademola Lookman? Una risposta ci arriva dai bookmaker convinti che l’attaccante atalantino passerà dal nerazzurro orobico al nerazzurro milanese. La quota di Lookman all’Inter è scesa repentinamente passando da 1.50 ad 1.30 su Sisal. Il Napoli, anch’esso accostato all’attaccante dell’Atalanta, si gioca a 2.50 su Better.

Molto distanti la Juventus, data a 6.50 ed il Milan, a sua volta, quotato a 8.50.