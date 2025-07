Nico Gonzalez pagato dall’Inter: Lookman fa volare la Juve

Calciomercato Juventus, il futuro di Nico Gonzalez è scritto e non ci sono possibilità che possa finire in maniera diversa. Il cartellino lo paga l’Inter

Rivoluzione totale. Con delle cose, inoltre, che prima d’ora dentro la Juventus non erano mai successe. Ad esempio, nessun giocatore aveva avuto l’ardire di non presentarsi in ritiro. Lo ha fatto Douglas Luiz, che verrà prima multato e poi verrà ceduto.

Ma non è l’unico addio che Comolli, nuovo direttore generale dei bianconeri, ha in programma per le prossime settimane. Il nome caldo rimane soprattutto Vlahovic con il quale, nelle prossime ore, la società avrà un incontro. Si prepara l’incentivo all’esodo per l’attaccante serbo con Allegri che guarda con molta attenzione alla situazione. Non è nemmeno l’ultimo e non sarà l’ultimo a dire addio. Sì, perché come tutti sappiamo c’è pure Nico Gonzalez in questa lista. E secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate da bianconeranews.com, l’agente è al lavoro per trovargli una sistemazione.

Nico Gonzalez lascia la Juventus: lo paga l’Inter

L’agente di Nico, Alessandro Moggi, dopo Retegui avrebbe tutta l’intenzione di portare in Arabia Saudita anche l’argentino e si sta muovendo sotto questo aspetto. “Ha già parlato con l’Al-Ahli – si legge sul sito citato prima – e la richiesta della Juventus è di 30 milioni di euro, utili per poi essere reinvestiti sul mercato e necessari, soprattutto, ad evitare una minusvalenza”.

“Per Nico Gonzalez, si era parlato anche delle ipotesi Atalanta e Inter, ma tutto sarebbe legato al destino di Lookman, destinato al club presieduto da Marotta” viene messo ancora nero su bianco. Quindi l’ipotesi nerazzurra rimane in piedi, ma le possibilità che tutto questo possa andare in porto è difficile. Sponda Inter, ovvio. Perché la Dea, qualora riuscisse a chiudere velocemente la cessione del nigeriano potrebbe fare un tentativo per il giocatore qualora lo stesso non trovasse un accordo prima con l’Arabia Saudita.

In questo intreccio di mercato, abbiamo una sola e unica cosa certa: l’argentino, dopo un solo anno in bianconero, lascerà la Vecchia Signora: ha deluso in tutto e per tutto e anche Tudor non si è mai convinto della sua permanenza.