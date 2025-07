Una big di Serie A su Koné: la Roma è già stata avvisata

Il centrocampista francese continua ad essere al centro di insistenti voci di calciomercato: non si sono tirati indietro

Una delle note più liete della scorsa stagione della Roma è stato sicuramente Manu Koné. Centrocampista box to box, lasciatosi alle spalle l’interludio tutt’altro che luminoso di Juric, ha sfornato una serie di prestazioni importanti per quantità, dinamismo, forza ed intraprendenza. Giocatore europeo in tutti i suoi aspetti, Gasperini vuole farne il pilastro di una mediana che difficilmente potrà prescindere dalle sue giocatore.

Equilibratore ma dotato di grande intraprendenza soprattutto se in giornata, Koné sta rinfoltendo quella palma di calciatori ‘europeo’ che in realtà aveva già avuto sin dagli anni di militanza in Bundesliga. Ecco perché sorprende fino ad un certo punto che all’avvicinarsi della primavera diversi top club europei abbiano cominciato a sondare il terreno per capire eventuali segnali di frizioni tra il ragazzo e i giallorossi.

Dal canto suo la Roma – nella consapevolezza che le logiche del mercato odierno difficilmente rendono un calciatore incedibile soprattutto in presenza della giusta offerta – non ha mai tentennato neanche quando gli spifferi e le ombre del Psg e del Borussia Dortmund (per citare solo due dei club interessati al centrocampista transalpino) sembravano potersi tramutare in qualcosa di molto più concreto.

Calciomercato Roma, interesse dell’Inter per Koné: ecco come stanno le cose

Che Koné avesse calamitato l’interesse delle big di Serie A non è certo una novità. In tempi e in modi diversi, sia pur a livello esplorativo e senza mai affondare il colpo, Inter, Milan e Juventus si sono fatte vive, tutt’altro che indifferenti al cospetto della crescita del centrocampista della Roma.

Soprattutto i nerazzurri, nell’ambito dell’operazione restyling della mediana inevitabile qualora Calhanoglu dovesse fare le valigie – i segnali lanciati dal turco nelle ultime ore sembrano però andare in un’altra direzione – hanno monitorato con attenzione l’evolversi della situazione legata a Manu Koné.

A confermarlo è stato il telecronista Christian Recalcati, molto vicino alle vicende di casa Inter che ai microfoni di Inter Zone, programma in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, così si è espresso sulla questione: “Mercato Inter? Un sondaggio per Koné della Roma è stato fatto“. Il discorso di Recalcati, in realtà, si inquadra in un mosaico più ampio che comprende anche il caso Calhanoglu che, secondo il telecronista, non sarebbe rientrato definitivamente.

Che Ausilio possa decidere di affondare il colpo per l’ex Borussia M.-Gladbach qualora l’attuale centrocampista dell’Inter accettasse le avances dalla Turchia? Ipotesi molto difficile soprattutto se si considera le caratteristiche diverse dei due calciatori: molto più incursore Koné, ormai play maker il nerazzurro. Le vie del mercato, però, sanno essere infinite…