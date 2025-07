Accordo per l’attaccante, Roma avvisata: nuova comunicazione

Mentre prosegue la preparazione della Roma agli ordini di Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo Frederic Massara scandaglia il mercato in cerca di opportunità.

Da una parte il campo, con le prime amichevoli che iniziano a testare la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, dall’altra il mercato con le sue tentazioni ed opportunità da valutare con la dovuta attenzione.

La società giallorossa i suoi primi movimenti li ha già effettuati acquisendo profili giovani, di prospettiva ma che possono assicurare fin da subito un sostanziale apporto alla compagine guidata da Gian Piero Gasperini.

Al momento tutti i reparti hanno potuto beneficiare delle operazioni portate a termine dal direttore sportivo Frederic Massara. Il reparto difensivo potrà contare sul giovane Ghilardi e sul 21enne terzino destro brasiliano Wesley, il centrocampo sul franco marocchino, El Ayanoui, mentre l’attacco potrà giovarsi del talento di un altro 20enne, l’irlandese Ferguson.

Novità per il fronte offensivo della Roma?

La Roma, però, non ritiene ancora concluso il suo mercato, né in entrata né in uscita. Il centrocampo e l’attacco potrebbero presentare a breve ulteriori novità. Sia in entrata che in uscita.

Attorno alla società giallorossa, ed alla sua ambizione di crescita ulteriore, si concentrano varie notizie ed indiscrezioni. Nei giorni scorsi alla Roma è stato accostato un attaccante sul quale l’esperto di mercato Santi Aouna, ci ha fornito le ultime novità.

“Paixao vuole ancora unirsi all’OM, con cui ha già un accordo. Il suo agente lo ha proposto alla Roma e il Leeds ha fatto un’offerta vicina a quella dell’OM. I colloqui tra Marsiglia e Feyenoord proseguono nel tentativo di raggiungere un accordo“.

Igor Paixao, classe 2000, attaccante brasiliano del Feyenoord, gode di ottimo mercato ed è un’operazione dal costo non inferiore ai 30 milioni di euro per il solo cartellino. La Roma monitora il giocatore e segue gli eventuali sviluppi di mercato.

Per la batteria di attaccanti la società giallorossa ha investito, e parecchio, su un giovane talento, Evan Ferguson, che fin dalle prime uscite, sta mostrando personalità da vendere. Con Artem Dovbyk ancora ‘tra color che son sospesi‘ il profilo di Igor Paixao è da attenzionare.