Colpo di scena Juventus: lo scambio con il Milan è clamoroso e comprende diversi attaccanti. Cosa sta succedendo in questo momento

Il valzer delle punte potrebbe cominciare prestissimo. Già si sente la musica in lontananza di quello che sarà un balletto che coinvolgerà le migliori squadre in Italia nel corso delle prossime settimane.

Perché si sa benissimo che alla fine sono sempre gli attaccanti a muovere tutto: l’amore dei tifosi, gli abbonamenti, la passione che si accende. Inutile girarci intorno, quando un club si presenta con un numero 9 importante allora l’obiettivo stagionale sembra essere più vicino. E ce ne sono diversi nel corso di questa sessione di mercato che potrebbero cambiare aria, uno è sicuramente Vlahovic che lascerà la Juventus. Alla fine un accordo tra il giocatore e il club bianconero si troverà perché conviene a tutti una separazione. E il Milan di Massimiliano Allegri, in questo momento, sta pensando seriamente alla soluzione.

Scambio con Gimenez: il Milan frega due volte la Juventus

Con i soldi risparmiati per Wesley – l’inserimento rossonero per il giocatore che stasera potrebbe partire verso la Capitale è stato tardivo – il Milan, stando alle informazioni riportate da Repubblica questa mattina, potrebbe prendere Vlahovic. Sarebbe pronta un’offerta da 18 milioni di euro per il cartellino del giocatore serbo, soldi che la Juventus incasserebbe volentieri anche se, per far quadrare i conti, dovrebbe riconoscere allo stesso una buonuscita: e qui non sappiamo se tutti sono d’accordo.

Se le cose si dovessero complicare, spiega ancora il quotidiano, il Milan potrebbe andare forte su Kolo Muani, tornato a Parigi dopo il prestito di sei mesi a Torino (e che la Juve vorrebbe riprendere) mettendo sul piatto anche il cartellino di Gimenez per far abbassare il prezzo di quello del francese. Insomma, o la Juve riesce a cedere Vlahovic, oppure rischia di perdere anche Kolo Muani per la prossima stagione. Una situazione in divenire, da capire e da tenere sotto osservazione. Potrebbe davvero succedere qualcosa che prima d’ora non era mai stato paventato.