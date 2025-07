Ha stregato la Premier League: così la Roma gli dice addio

Frederic Massara prosegue il suo lavoro alla ricerca degli ultimi tasselli da assicurare a Gian Piero Gasperini. Le difficoltà, però, non mancano mai.

Non una rivoluzione ma innesti mirati e di qualità. Gian Piero Gasperini, in tal senso, è stato chiaro fin dall’inizio. La Roma ha cercato, e sta tuttora cercando, di accontentare le richieste avanzate dal tecnico di Grugliasco.

Profili preferibilmente giovani poiché il nuovo tecnico della Roma è capace di fare miracoli plasmando materia di qualità ma che ancora non ha una ‘forma’ compiuta. Così si spiegano gli acquisti di ventenni quali Wesley, Ghilardi e Ferguson.

Una squadra ambiziosa come la Roma non può, però, fondarsi esclusivamente su ventenni per quanto talentuosi. E’ necessario unire anche un po’ di giovane esperienza, come potrà sicuramente assicurarla il 24enne centrocampista franco-marocchino, ex Lens, El Aynaoui.

Proprio la zona mediana è la più attenzionata al momento in casa Roma.

La concorrenza inglese preoccupa la Roma

L’arrivo di El Aynaoui non ha spento l’amarezza per il mancato arrivo dell’altro obiettivo giallorosso per il suo centrocampo. Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras, che alla fine della giostra ha scelto il Benfica del presidente Manuel Rui Costa.

Gian Piero Gasperini, però, un altro centrocampista lo gradirebbe non poco. La Roma ha orientato le sue attenzioni su Matheus Martinelli, 23enne centrocampista brasiliano del Fluminense.

Secondo alcune fonti di footballinsider247.com, Matheus Martinelli è prospetto che gode di ottima reputazione in Premier League dove sarebbe seguito da quattro club. Il suo ottimo Mondiale per Club, recentemente conclusi negli Stati Uniti, ha di fatto visto impennare le quotazioni del giovane centrocampista brasiliano.

Nel torneo iridato Matheus Martinelli ha disputato cinque gare, fino alla semifinale contro il Chelsea, impreziosite dalla rete realizzata nel quarto di finale che il Fluminense ha disputato contro l’Al-Hilal.