La Roma cala il jolly, occasione dal Bayern: spauracchio Premier League | ASRL

I giallorossi si stanno muovendo su diversi obiettivi per riuscire a rinforzare il centrocampo: l’ultima pista non è affatto passato inosservato

Entrata nel vivo, la preparazione della Roma in vista dell’inizio della prossima stagione vivrà una tappa piuttosto importante del suo percorso nell’amichevole che tra pochi minuti metterà i giallorossi difronte al Kaisterslautern. Rispetto agli impegni contro il Trastevere e il Pomezia, quello contro la compagine tedesca rappresenterà un test sicuramente più probante dal quale Gasperini si aspetta risposte di un certo tipo.

Gli stessi feedback che, intanto, stanno arrivando dal mercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Evan Ferguson dal Brighton, infatti, la Roma ha definito anche la trattativa per Wesley: l’esterno brasiliano è atteso alle 6.40 di domattina per dare inizio alla sua avventura in giallorosso e suggellare poi con tanto di firma quello che sarà il terzo acquisto stagionale. Ma quali saranno le prossime mosse di mercato? Qualche indicazione tangibile lo forniscono sicuramente le ultime mosse di mercato.

La trattativa con l’Hellas Verona per Ghilardi è ormai giunta alle sue battute conclusive per una valutazione complessiva da 11 milioni di euro; intanto, il cerchio si sta stringendo anche sull’attaccante, dove non sono pochi i profili accostati in tempi e in modi diversi alla Roma. Come già messo in evidenza in tempi non sospetti, però, i capitolini stanno continuando a monitorare anche il centrocampo.

Calciomercato Roma, tentazione Palhinha: ecco come stanno le cose

Pur non essendo considerata una priorità, almeno a livello di tempistiche, l’acquisto di un calciatore in grado di dettare i ritmi e i tempi della manovra della Roma sta orientando in una direzione ben precisa le ultime manovre di Massara. A tal proposito, come evidenziato dal nostro direttore Daniele Trecca, un nome sul quale i giallorossi stanno lavorando è quello di Palhinha.

🇵🇹 #Palhinha è in vendita e il #BayernMonaco può abbassare il prezzo a circa 20 milioni di €. #AstonVilla, #ManchesterUnited, #Roma e, soprattutto, #Tottenham, sono state informate. L’ipotesi Serie A è gradita al giocatore, ma la Premier è avanti @calciomercatoit @asromaliveit1 — daniele trecca (@danieletrecca) July 26, 2025

Finito nella lista dei cedibili del Bayern Monaco, l’ex Fulham potrebbe chiudere la sua esperienza con i bavaresi dopo poco più di un anno. Pedina tutt’altro che centrale nello scacchiere tattico di Kompany, il classe ’95 ha una valutazione che, se ulteriormente ridimensionata, potrebbe scendere fino alla soglia dei 20 milioni di euro circa. Una situazione piuttosto intrigante che, come prevedibile, sta alimentando gli interessi di diversi club in giro per l’Europa.

Oltre alla Roma, verso cui Palhinha ha lanciato segnali di gradimento, occhio soprattutto alla Premier League. Aston Villa e Manchester United restano interessate, ma è soprattutto il Tottenham il club che ha mosso i passi più concreti. Dal canto suo Massara osserva, consapevole della potenza da fuoco dei club d’Oltremanica ma allo stesso tempo attento a capire eventuali spiragli di manovra: la tentazione Palhinha è molto più di una semplice suggestione, staremo a vedere cosa succederà.