L’Inter lo soffia alla Juve: incontro e rilancio decisivo

I nerazzurri sono pronti a compiere il blitz con cui archiviare a proprio favore l’operazione: la scelta non si è fatta attendere

Archiviata almeno a parole il caso Calhanoglu, l’Inter è intenzionata a completare lo scacchiere da mettere a disposizione di Christian Chivu in tempi relativamente brevi. Le idee di certo non mancano con i nerazzurri che puntano a chiudere il cerchio e ad innalzare il tasso tecnico e qualitativo di una rosa che vuole prendersi la sua rivincita con il Napoli.

Pur continuando a monitorare con una certa attenzione i possibili sviluppi riguardanti il discorso uscite, i meneghini hanno le idee chiarissime sulle prossime mosse in entrata. Non mollata affatto la pista Leoni, per il quale comunque la concorrenza non manca, l’Inter sta concentrando i suoi sforzi soprattutto su Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta – nonostante i timidi sondaggi esplorativi della Juventus in quella che può essere definita a tutti gli effetti una manovra di disturbo – si è di fatto promesso all’Inter. Un sì granitico quello di Lookman che ha già comunicato agli orobici la sua intenzione.

Calciomercato Inter, a tutto Lookman: il piano dei nerazzurri

Dal canto suo, almeno fino a questo momento, la ‘Dea’ non si è schiodata dalla richiesta di 50 milioni di euro fatta trapelare in tempi in modi diversi. Soglia che, però, l’Inter non ha alcuna intenzione di raggiungere. Ritoccando al rialzo l’iniziale proposta da 40 milioni, i meneghini vorrebbero infatti raggiungere quota 45 milioni di euro, bonus compresi.

Offerta che, come rivelato da Ivan Zazzaroni tramite i suoi profili social, l’Inter dovrebbe formalizzare non prima di martedì. Un lavoro ai fianchi, quello dell’Inter, destinato comunque a sbocchi concreti: stando a Fabrizio Biasin, è in programma un incontro nei primi giorni della prossima settimana per trovare un accordo. Incassata la totale apertura del ragazzo, i vice Campioni d’Europa senza forzare i tempi vogliono toccare le corde giuste per venire incontro almeno parzialmente alle richieste dell’Atalanta. In un modo o nell’altro, la prossima settimana rappresenterà un autentico spartiacque: l’Inter è sempre più vicina a Lookman, ma serviranno ulteriori tasselli per chiudere definitivamente i giochi.