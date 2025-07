La Roma incrocia Mourinho: Massara chiude il cerchio

Calciomercato Roma, il prossimo colpo lo regala Mourinho. Massara lo aveva già messo nel mirino. Ecco la situazione attorno alle prestazioni

Il prossimo innesto di mercato lo potrebbe regalare Mourinho, almeno stando alle informazioni che in queste ore sono state riportate da L’Equipe, il più importante quotidiano sportivo francese.

Sappiamo benissimo che Massara vuole regalare una rosa importante a Gasperini per la prossima stagione. Una rosa che deve giocarsi un posto nella prossima Champions League. Quindi i giallorossi hanno bisogno di innesti in tutti i reparti. Anche in difesa, dove Kumbulla rimane in uscita, dove Saud potrebbe partire presto e dove, per Hermoso, si stanno facendo delle valutazioni importanti nel corso di queste prime giornate di lavoro. Lo spagnolo, dopo l’operazione alla spalla, si è tirato a lucido e potrebbe anche rimanere. Di certo un altro innesto, però, verrà fatto.

Calciomercato Roma, occhi su Djiku

Il profilo, secondo quanto scrivono in Francia, potrebbe essere quello di Alexander Djiku, difensore che ha ancora un altro anno di contratto con il Fenerbahce di Mourinho, e che anche per questo motivo non è sicuro di rimanere. Lo scorso anno ha collezionato 38 presenze in campionato dimostrando di essere uno dei migliori. Ma se la situazione contrattuale non dovesse sbloccarsi, allora un addio è assolutamente da tenere in considerazione.

Si parla, intanto, di un interesse del Villarreal. Ma viene messo nero su bianco che anche la Roma sta facendo delle importanti valutazioni attorno alle prestazioni del giocatore, quindi occhio. “Il nazionale ghanese (56 presenze) è molto stimato internamente da Lille” viene pure specificato. Quindi vuole dire che Massara lo aveva visionato anche prima di approdare nella Capitale quando gestiva le operazioni per il club francese.