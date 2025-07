Non solo Douglas Luiz, nuova bufera Juve: chiesta la rescissione

Non solo Douglas Luiz: nella Juve esiste un altro caso clamoroso. Hanno chiesto immediatamente la rescissione del contratto. Cosa sta succedendo

Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano che la Juventus cederà questa estate dopo avergli fatto pagare una multa, come sappiamo non si è presentato a Torino nel giorno del ritiro della formazione bianconera.

Una presa di posizione clamorosa che mai dalle parti di Torino si era vista. E questo ha fatto ovviamente precipitare le cose. Un comportamento inaccettabile da parte di un giocatore esperto, pagatissimo dalla dirigenza la scorsa estate, che nessuno si aspettava. Ma non è questo l’unico caso che è scoppiato a Torino in questi giorni. Sì, perché a gran voce, e senza nemmeno girarci troppo intorno, i tifosi della Juventus hanno chiesto immediatamente un’altra rescissione contrattuale. Andiamo a vedere cosa sta succedendo proprio in queste ore.

Milik, ennesimo infortunio: rescissione immediata

Il profilo è quello di Milik che lo scorso anno non ha giocato una sola partita dopo un infortunio che lo ha costretto a stare fuori per tutta la stagione. Il polacco, che aveva rinnovato il contratto, si è fatto male in palestra e ha ricevuto una prognosi di sette giorni per una ferita lacero-contusa. Insomma, quando le cose vanno male non si riesce per molto tempo a metterle a posto.

Ma tutto questo non ha scalfito in nessun modo quello che è stato il pensiero per un anno intero dei tifosi della Juventus. Volevano un addio nei mesi scorsi che non c’è stato e questo ennesimo stop, sicuramente sfortunato, ha fatto alzare il livello dell’arrabbiatura. Sui social, soprattutto su X, sono stati molti i tifosi che hanno chiesto l’addio nelle prossime ore. E sono molti, anche, quelli che hanno chiesto una presa di posizione dell’attaccante polacco che dovrebbe fare un passo indietro lui. Insomma, c’è davvero tanta tensione attorno alla Juve in questi giorni.

Milik dovrebbe avere l’intelligenza di capire che per certi livelli la sua carriera è stra finita, ma evidentemente pensa sia meglio rubare i soldi, nonostante negli ultimi 13 mesi non solo non ha fatto 1 minuto in partite ufficiali ma nemmeno 1 allenamento completo.

🤷‍♂️ https://t.co/fgTnmxnvyC — Paolo (@pol2187) July 25, 2025

Una società seria per far capire al gruppo che le cose stanno cambiando si comporta in questo modo: • multa e fuori rosa per Douglas Luiz;

• Vlahovic fuori rosa e in tribuna perché fuori progetto;

• Milik rescissione del contratto dopo l’ennesimo infortunio in palestra. — Ɠ૨3zу (@_Gr3zy_) July 25, 2025