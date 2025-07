Calciomercato Roma, nuova firma a titolo definitivo

Il mercato della società giallorossa riparte con ancora più vigore dopo le parole di Gian Piero Gasperini. Si lavora a nuovi ingressi, così come a nuove uscite.

Passano i giorni e come l’estate sta entrando nel vivo anche il mercato entra nella sua fase calda. Passano i giorni ed i nomi si inseguono sempre più velocemente.

In casa Roma il mercato è più aperto che mai. Dopo la vittoria contro il Kaiserslautern, Gian Piero Gasperini ha avuto ancora qualcosa da dire riguardo il mercato della Roma. Per il tecnico di Grugliasco la società giallorossa è in ritardo e pertanto occorre accelerare le operazioni in corso.

In casa Roma sono previste imminenti nuove uscite che comporteranno nuovi ingressi per la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Ed alla voce cessioni vi è una novità.

Nuove uscite per nuovi ingressi

La logica matematica di Gian Piero Gasperini recita che ad ogni uscita debba corrispondere un’entrata, possibilmente di migliore qualità.

In tal senso le operazioni fin qui portate a conclusione dal direttore sportivo Frederic Massara seguono perfettamente tale logica. Entrate ed uscite pari sono. Ma ci sono novità. Come comunicato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, la Roma ha chiuso altre operazioni in uscita.

“Juve Stabia, tris di acquisti dalla @OfficialASRoma. Non solo Filippo Reale e Mattia Mannini in prestito secco: arriva anche Pietro Boer a titolo definitivo“. Occorre, pertanto, aggiornare le operazioni in uscita.

Anche se si tratta di profili giovani chissà che Gian Piero Gasperini non pretenda da subito la parità e chieda immediate operazioni in entrata. La Roma sta effettuando un mercato importante ed intende proseguire sulla strada intrapresa.

Le osservazioni di Gian Piero Gasperini sono un frizzante pungolo per il lavoro di Frederic Massara. Il fine comune è la crescita della Roma.