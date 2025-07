Calciomercato Roma, rescissione col Milan e ritorno da Massara

Sono ancora diversi gli innesti da fare nella rosa giallorossa come ha fatto ben intendere Gian Piero Gasperini. Bilanciando entrate e uscite.

Gian Piero Gasperini si attende ancora diverse operazioni in entrata dalla sua Roma poiché il tempo passa e l’inizio del campionato si avvicina. Per il perfezionista di Grugliasco per uno che esce un altro ne deve entrare. Vale per tutti e per tutti i ruoli.

Ed in uscita da Trigoria ve ne sono diversi presenti sul taccuino di Frederic Massara. Nella lista compaiono nomi quali Kumbulla, Saud, Cherubini e Salah-Eddine. Chi saluterà sicuramente la Roma per accasarsi altrove è Pierluigi Gollini, classe 1995.

Il numero uno di Bologna è approdato alla Roma durante la sessione invernale a gennaio 2025. La società giallorossa lo ha acquistato a titolo definitivo per 1 milione di euro. Come secondo di Mile Svilar non ha, però, mai esordito con la maglia giallorossa addosso.

Se Pierluigi Gollini lascerà Trigoria, a Trigoria qualcuno arriverà al suo posto, secondo il teorema caro a Gian Piero Gasperini.

La porta ‘girevole’ di Trigoria riprende a girare

Via un secondo portiere, dentro un secondo portiere. La Roma è alla ricerca di un valido vice Mile Svilar. Ovviamente sono diversi i profili monitorati ma ora il cerchio sembra stringersi attorno a pochi ‘eletti’.

Un nome papabile per la panchina giallorossa, nel senso di dodicesimo uomo, lo ha portato in primo piano Gianluca Di Marzio. Secondo l’esperto di mercato infatti: “La Roma si è informata per Vasquez, portiere che si è svincolato dal Milan e che aveva preso il club proprio quando c’era Massara“.

Su Devis Vasquez, numero uno colombiano, classe 1998, vi sono tre club ma chissà che Frederic Massara, che lo conosce meglio di altri, non colpisca prima degli altri. I prossimi giorni ne sapremo di più.