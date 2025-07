Douglas Luiz al posto di Calhanoglu: blitz in città per l’accordo

Juventus ed Inter sono immerse ciascuna nel proprio mercato. La sessione estiva potrebbe mettere le due eterne rivali in relazione per un affare.

Con il mercato fin qui sviluppato il Napoli sembra voler prendere il largo. La società di Aurelio De Laurentiis sta allestendo una rosa che punta senza mezzi termini al bis scudetto.

L’Inter di Beppe Marotta non intende osservare passivamente. L’acquisto, sempre più probabile, di Ademola Lookman dall’Atalanta, riequilibrerebbe la situazione tra le due superfavorite della prossima stagione.

La Juventus, invece, è decisamente più indietro. Una sessione di mercato che fin qui ha portato in dote il solo acquisto dell’attaccante canadese, Jonathan David, teoricamente a parametro zero ma in realtà pagato profumatamente grazie alle ricche commissioni.

Un mercato, quello bianconero, bloccato da operazioni in uscita che non riescono a trovare sbocco alcuno. Ed accanto all’ormai cronico problema chiamato Dusan Vlahovic, eccone un altro dal nome Douglas Luiz.

L’accordo che la Juventus sta bramando

E’ arrivato a Torino in pompa magna. Definito un grande acquisto dagli stessi che oggi lo additano come il maggior fallimento della campagna acquisti di Cristiano Giuntoli, il centrocampista brasiliano, Douglas Luiz, è in uscita dalla Juventus.

Per l’ex Aston Villa la Juventus ha sborsato complessivamente, tra cash e contropartite tecniche, 50 milioni di euro. Dell’attuale situazione del 27enne centrocampista brasiliano si è occupato il portale turco Fanatik che riferisce della volontà del Fenerbahce, guidato da José Mourinho, di acquisire il centrocampista bianconero dopo aver fallito l’attacco al centrocampista turco dell’Inter, Calhanoglu.

L’operazione Douglas Luiz con la Juventus avverrebbe con la formula del prestito. Il passo successivo prevedrebbe una quota di trasferimento con opzione di acquisto. La medesima fonte riferisce che il direttore sportivo del Fenerbahce, Devin Özek, arriverà Italia nei prossimi giorni e incontrerà il direttore generale della Juventus, Damien Comolli.

La trattativa sta muovendo adesso soltanto i suoi primi passi anche se il club turco appare seriamente interessato a Douglas Luiz. La Juventus, dal canto suo, non chiede di meglio.