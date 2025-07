Dovbyk al posto di Taremi: una firma segue l’altra

Il mercato della Roma procede senza soluzione di continuità e si propone soluzioni che potrebbero sorprendere.

Quattro colpi già messi a segno ed almeno altrettanti da chiudere. Il mercato dell’incontentabile Gian Piero Gasperini ha una sua logica ben precisa.

In tema di attaccanti, ad esempio, il mercato sa bene come la Roma sia alla ricerca di un attaccante esterno che andrà ad occupare la corsia mancina. Non uno qualunque ma un profilo di spessore sul quale la Roma ha intenzione di compiere un investimento importante.

Un giocatore che dovrà garantire alla formazione di Gian Piero Gasperini qualità e reti. L’identikit è preciso poiché rispecchia, a grandi linee, le caratteristiche di quasi tutti gli acquisti di questa sessione estiva 2025.

Dovrà essere pertanto giovane, di prospettiva ma in grado, fin da subito di dare il giusto apporto alla squadra. E se poi, per un qualsivoglia motivo, dovesse finire sul mercato dovrà anche assicurare una somma ben più alta di quella occorsa per il suo acquisto.

La rivoluzione della Roma parte dall’attacco

Il reparto avanzato della Roma potrebbe presentare diverse novità da qui alla fine del mercato. E non soltanto in entrata.

Secondo le informazioni in suo possesso fotospor.com ha reso noto di come il club turco del Besiktas sia alla disperata ricerca di un attaccante. La sconfitta rimediata contro lo Shakhtar ha acceso la spia rossa all’interno dello spogliatoio bianconero.

Occorre necessariamente, ed al più presto, trovare un attaccante che affianchi Tammy Abraham, arrivato in prestito dalla Roma. Oltre all’ipotesi Mehdi Taremi il Besiktas sta provando a trovare la soluzione del suo problema, ancora una volta, in casa Roma.

La soluzione si chiama Artem Dovbyk. L’arrivo a Roma del talento irlandese Evan Ferguson potrebbe costringere l’attaccante ucraino a ricoprire un ruolo di secondo piano. Il Besiktas già in primavera aveva puntato Artem Dovbyk come reale alternativa a Ciro Immobile.

Un giallorosso per sostituire un ex Lazio. Potrebbe essere uno di quegli scherzi tanto cari al calciomercato.