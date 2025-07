La società giallorossa è sempre più protagonista sul mercato. Ora potrebbe mettersi di traverso e complicare i piani di Juve ed Inter.

Il mercato delle grandi vede chi è più avanti e chi è più indietro. Le capitali del Sud, Roma e Napoli hanno fin qui realizzato un mercato complessivamente migliore rispetto alle tre storiche società del Nord, Juventus, Milan ed Inter.

La Juventus di Igor Tudor appare quella messa peggio rispetto all’Inter di Cristian Chivu ed allo stesso Milan dell’ex Massimiliano Allegri. La società bianconera ha ancora diverse caselle vuote da dover occupare.

Il centrocampo bianconero necessita almeno di un rinforzo e il profilo individuato dalla Juventus potrebbe essere il medesimo prescelto da Beppe Marotta per l’Inter. Per il presidente, e A.D. nerazzurro si prevede un duello con la sua ex società?

La sfida per il centrocampista della Roma

Un centrocampista per la Juventus, un centrocampista per l’Inter. Nel mezzo c’è la Roma, Perché? Perché il profilo scelto dalle due big del Nord per le rispettive mediane risponde al nome di Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista della Roma, classe 1996, ha il contratto con la società giallorosa che scadrà il prossimo 30 giugno 2026.Operazione pertanto fattibile dal momento che la scadenza a dodici mesi imporrà un prezzo del cartellino accessibile.

Ma Lorenzo Pellegrini lascerà davvero la Roma e se si per quale destinazione, Torino, sponda Juventus o Milano sponda Inter? Oppure vi può essere una terza o una quarta opzione?

La risposta a tale quesito di mercato ha provato a darla l’Agenzia di Scommesse GoldBet. Tra Juventus ed Inter vi è, in effetti, un terzo incomodo chiamato Napoli. L’approdo di Lorenzo Pellegrini all’Inter è dato a 7.

Lorenzo Pellegrini al Napoli, da Antonio Conte, è, invece, quotato 7.50. Decisamente più lontana la Juventus quotata a doppia cifra, 10. Soltanto ipotesi, dal momento che il futuro di Lorenzo Pellegrini sarà probabilmente ancora a tinte giallorosse.