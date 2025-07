40 milioni dal grande ex: accordo raggiunto e addio Juve

Una cifra molto importante per accaparrarsi il grande ex: la Juve è stata scavalcata nella corsa ad un giocatore importante, vecchia conoscenza della Serie A

Ben 40 milioni sul piatto per convincere il club di appartenenza a lasciarlo partire. Non sarà facile da strappare alla concorrenza e sembra esserci un pressing particolarmente forte da parte del Manchester United. Comolli deve fare il fretta per il rilancio.

Le idee sono chiare in casa Juventus sul mercato ma la loro realizzazione potrebbe essere un pizzico più complicata del previsto. Si perché dopo David la Vecchia Signora deve trovare un modo di prendere un altro attaccante al posto di Vlahovic. Su Kolo Muani si continua a trattare con il PSG ma non è affatto semplice. Problemi anche per altri profili internazionali, visto il posto pesante occupato dall’ingaggio del serbo. A centrocampo invece le priorità sono diverse. Dopo aver provato a piazzare Douglas Luiz in giro per mezza Europa, Comolli e Modesto devono accoglierlo in ritiro, con tanto di ritardo.

Il suo passaggio è ovviamente solo momentaneo, visto che alla fine si troverà una soluzione per l’ex Aston Villa, magari anche in prestito. Alla finestra c’è anche l’Everton dei Friedkin, che non disdegnerebbe l’acquisto del classe ’98, già esploso in Premier League. Per sostituire il brasiliano, i bianconeri vorrebbero una vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Morten Hjulmand.

La Juventus rischia di perdere Hjulmand: lo United è forte sull’ex Lecce

Hjulmand, oggi capitano dello Sporting Lisbona, classe ’99, non è in vendita ma di fronte ad una proposta elevata i portoghesi possono ripensarci. Il danese ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, ma con circa 50 si può trovare una valida intesa. Una cifra troppo elevata, almeno di clamorose offerte proprio per Douglas Luiz.

La Juve vorrebbe trattare al ribasso, magari poco al di sopra dei 30 milioni di euro, ma c’è un grande punto interrogativo. Si perché il Manchester United, dell’ex allenatore dello Sporting, Ruben Amorim, sta facendo sul serio per il mediano danese. Sembra proprio che sul piatto siano già stati messi 40 milioni di euro come prima proposta, rispedita al mittente dai biancoverdi.

Dall’Inghilterra sono convinti che a breve arriverà un rilancio, che potrebbe essere decisivo, con buona pace di Tudor e della Juve.