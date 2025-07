Addio Dovbyk, resta in Serie A: 40 milioni alla Roma

40 milioni e nuova firma in Serie A per Dovbyk, le ultime di calciomercato hanno del clamoroso. La Roma ha già deciso.

Le questioni di calciomercato continuano ad essere numerose in casa Roma e ad intrecciarsi con una molteplicità di aspetti legati ad altre realtà del nostro campionato e non solo. Gli addetti ai lavori giallorossi sono ben consapevoli di dover necessariamente accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini che, anche nella recente intervista, ha ribadito matematicamente la necessità di implementare la squadra, lasciando intendere di attendersi nuove integrazioni dopo quelle fin qui avvenute.

Il discorso del tecnico, come noto, ha riguardato squisitamente l’attuale composizione della rosa dopo le cessioni e le ben mirate operazioni condotte da Massara e colleghi in questi primi mesi di lavoro in quel di Trigoria, che hanno visto la Roma salutare giocatori da tempo ai margini del progetto, assicurando poi a Gasperini nuovi elementi che possano coerentemente aiutare nella costruzione del nascente progetto giallorosso.

El Aynaoui, Ferguson e Wesley, giunto nella Capitale nelle prime ore mattutine della giornata di ieri, sono i primi volti nuovi di questo calciomercato, che dovrà ora vedere la Roma continuare a lavorare sulle entrate, senza sottovalutare operazioni, anche potenzialmente sorprendenti, sul fronte delle uscite.

Addio Dovbyk, nuova firma in Serie A: la Roma ha deciso

A tal proposito, non va sottovalutata la posizione di Artem Dovbyk, arrivato a Roma esattamente un anno fa al termine di un’operazione complessa e che aveva visto Ghisolfi scontrarsi e superare anche la concorrenza dell’Atletico Madrid. Protagonista di una stagione altalenante in termini di prestazione ma non troppo discutibile in termini squisitamente numerici e di realizzazione. Fresco anche di cambio numero di maglia, di Dovbyk si sta parlando, ora, alla luce del possibile addio alla Roma che potrebbe contraddistinguere le prossime battute del suo futuro.

Più nello specifico, a parlare della situazione Dovbyk è stato il giornalista Matteo Moretto, così espostosi a riguardo. “Sondaggi concreti da club italiani e di Premier per Dovbyk. La Roma non ha detto che non parte, non ha chiuso le porte e non lo ha dichiarato incedibile. Bisogna capire se arriverà un’offerta davvero importante e la Roma aprirebbe ad una partenza solo a cifre alte, con un’offerta che superi i 40 milioni di euro. Non è arrivato un no categorico. Vedremo se ci sarà un’offerta all’altezza“.

Pur non essendo stati fatti nomi espliciti, non possono essere trascurate le recenti voci circa i presunti ma flebili interessi di club di Serie A per Dovbyk. Nello specifico, si ricordino le due milanesi e la stessa Juventus, ancora alle prese con la delicata situazione Vlahovic.