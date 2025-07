Addio Roma, visite mediche e firma quinquennale

Gian Piero Gasperini chiede ancora uno sforzo alla società giallorossa in ottica mercato. La priorità è un esterno d’attacco ma le novità, in tal senso, non sono positive.

Negli ultimi giorni tanto si è discusso sulle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini rilasciate al termine del test della Roma in Germania contro il Kaiserslautern.

Il tecnico di Grugliasco è soddisfatto di come si sta svolgendo la preparazione ma la sua preoccupazione nasce dal fatto che in gruppo vi sono diversi giocatori che da qui a poco lasceranno il campo di Trigoria. Quello che i suoi occhi non vedono, al momento, sono i sostituti di coloro in procinto di partire.

La speranza del tecnico giallorosso è che da qui al 2 luglio, giorno della partenza per l’Inghilterra, il direttore sportivo Frederic Massara, gli faccia qualche altra bella ed attesa sorpresa. Gian Piero Gasperini si attende almeno altri tre acquisti. Difesa, centrocampo ed attacco. Tutti i reparti saranno coinvolti dalle prossime novità di mercato.

La Roma vede svanire uh obiettivo

Per il reparto d’attacco è previsto l’arrivo di un esterno. Diversi i nomi presenti sul taccuino di Frederic Massara e la scelta dovrà essere fatta, giocoforza, a breve.

Antonio Nusa, classe 2005, attaccante del RB Lipsia e della nazionale norvegese, è il sogno giallorosso. Il suo costo, però, è proibitivo, non meno di 40 milioni di euro. Chi, invece, non approderà a Trigoria è Igor Paixao, attaccante brasiliano del Feyenoord, classe 2000.

L’Olympique Marsiglia ha affondato il colpo per il 25ennne brasiliano. Ora Igor Paixao può ritenersi un giocatore del club marsigliese e pronto ad essere accolto dal suo nuovo tecnico, Roberto De Zerbi. Lo attendono a breve per le visite mediche e per la firma da apporre sotto un contratto quinquennale.

Grazie ad una grande stagione con il Feyenoord, dove ha messo a segno 18 reti unite a 13 assist in 47 presenze tra Eredivisie, coppe nazionali e Champions League, Igor Paixao è balzato all’onore delle cronache ed all’attenzione di diversi club europei, Roma inclusa.

La società giallorossa dovrà ora puntare altri profili per il ruolo di esterno d’attacco richiesto con sempre maggiore insistenza da Gian Piero Gasperini.