Calciomercato Roma, offerta da Champions per Dybala | ASRL

L’attaccante argentino nuovamente al centro delle indiscrezioni di mercato: il punto sulla Joya

Subito in campo nelle prime due amichevoli stagionali, Paulo Dybala ha saltato la trasferta in Germania per una normale gestione dei carichi di lavoro, necessaria dopo il percorso riabilitativo svolto tra marzo e giugno. Tirato a lucido durante le vacanze, l’attaccante argentino è stato uno dei calciatori che meglio hanno risposto alle prime settimane di preparazione con Gian Piero Gasperini e può rivelarsi importante nella rincorsa al piazzamento in Champions League.

Come è noto, durante la scorsa stagione sono scattati i termini per il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2026, con un ingaggio che è arrivato a 8 milioni di euro. Allo stato attuale dell’altre, non sono previsti incontri per un ulteriore prolungamento, ma l’ipotesi di poter spalmare lo stipendio del 21 giallorosso su più anni non è stata esclusa dal calciatore e verrà valutata solamente a fine mercato.

Roma, sondaggio del Benfica per Dybala

Nel frattempo, come facilmente prevedibile, sono diverse le chiamate che arrivano all’entourage del calciatore della Roma. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, nelle scorse settimane il Benfica ha provato a chiedere informazioni sull’ex Juventus. Al momento, tuttavia, lo stipendio de la Joya ha impedito ai lusitani di aprire una vera e propria trattativa.

Dybala, dal canto suo, si trova molto bene nella Capitale italiana e spera di non rivivere la situazione che lo ha suo malgrado coinvolto lo scorso agosto, quando la dirigenza giallorossa aveva caldeggiato una cessione in Arabia.