Dalla Roma alla Juve, accordo e firma fino al 2027

Dalla Roma alla Juventus: accordo e firma fino al 2027. Sembrava potesse essere il colpo dei giallorossi invece ha deciso per il ribaltone

Niente Roma, e nemmeno Juventus. Eppure sembrava essere ad un passo, ad un certo punto, soprattutto nel momento in cui la sua squadra stava vivendo dei problemi enormi.

Poi le cose si sono sistemate in maniera improvvisa e la situazione è tornata serena, tant’è che si è arrivati ad un accordo, in breve tempo, per una firma che ad un certo punto sembrava davvero impossibile. E la Roma, così come la Juventus, dovranno trovare un altro obiettivo.

Tagliafico rimane al Lione: ha già firmato

Sì, perché secondo le informazioni che sono state riportate da Fabrizio Romano, Tagliafico ha deciso di accettare la proposta messa sul piatto dal Lione per rimanere in Francia. Ha firmato un contratto fino al 2027 e nell’accordo, dopo aver respinto tutte le offerte che gli erano arrivate in queste settimane, ha pure trovato un’opzione per il prolungamento per un’altra stagione. Insomma, niente Italia.

Come sappiamo il Lione prima era stato retrocesso per dei problemi finanziari. Poi ha presentato ricorso e lo ha vinto dimostrando anche di avere la possibilità di tornare dentro i paletti nel corso di poco tempo. Una situazione ribaltata che ha convinto Tagliafico a rimanere dentro la società per la quale ha giocato nel corso degli ultimi anni.