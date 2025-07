Gasp accontentato a metà: 25 milioni per la firma | ASRL

La Roma deve trovare di corsa un trequartista per Gasperini: servono 25 milioni per un nome che convince ma non a pieno. Può essere la valida alternativa ad un colpo nel mirino di Massara

I giallorossi proveranno a sondare piste più importanti in questi giorni, nella speranza di trovare una soluzione di prim’ordine per il ruolo di sottopunta a sinistra. Gasperini potrebbe però anche accontentarsi di un ragazzo che ha affrontato da avversario nell’ultima Champions League.

Gasperini è stato chiaro: servono dei rinforzi e servono anche abbastanza rapidamente. Il tecnico piemontese non vuole avere alibi nella sua prima stagione in giallorosso e per costruire qualcosa di importante deve essere accontentato sul mercato. Dopo aver chiuso per Wesley e Ghilardi, le principali attenzioni di Massara sono ora rivolte al trequartista, che deve essere un nome valido sia dal punto di vista fisico che tecnico. Di nomi sondati ce ne sono diversi, anche se non molti hanno avuto la benedizione dell’ex allenatore dell’Atalanta.

Ovviamente Nusa sarebbe la prima scelta di tutte le squadre di Serie A, compreso il Napoli, ma la richiesta che ne fa il Lipsia e la concorrenza di squadre molto importanti come il Liverpool, rendono tutto più complicato. Il giovane norvegese non può essere trattato per meno di 40 milioni e al momento i Friedkin non possono mettere in piedi un’operazione del genere.

La Roma si tiene calda la pista Tzolis: può essere lui il trequartista giusto per Gasperini

Alla finestra c’è un profilo che magari non scalda gli animi dei tifosi e nemmeno quelli degli allenatori, ma che possiede le caratteristiche giuste per far ricredere tutti. Stiamo parlando di Christos Tzolis, 23 anni, di Salonicco, cresciuto nel settore giovanile del Paok. Nell’ultima stagione con il Bruges in Belgio ha messo insieme la bellezza di 56 presenze, firmando un totale di 21 reti e 16 assist.

Tzolis ha già debuttato nella nuova stagione, segnando nella finale di Supercoppa del Belgio vinta contro l’Union Saint-Gilloise. Con la nazionale greca vanta 24 presenze condite da 6 gol. Il ragazzo classe 2002, non è altissimo (179 cm), ma possiede una buona gamba, rapido nello stretto, con ottima propensione al dribbling e soprattutto vede la porta. Il Bruges lo valuta 25 milioni di euro, una cifra sulla quale la Roma potrebbe ragionare. Al momento Massara lo sta tenendo in considerazione, secondo quanto risulta alla nostra redazione, come ottima alternativa qualora dovessero sfumare altre piste. La stessa cosa, più o meno, che è successa a centrocampo con El Aynaoui, poi arrivato al posto di Richard Rios.