Inter o Juve per Donnarumma? Offerta ufficiale e accordo lampo

Offerta ufficiale e accordo lampo, le ultime su Donnarumma hanno del clamoroso: Inter o Juventus, ecco la sua prossima squadra.

Il nome di Gianluigi Donnarumma continua ad essere uno di quelli più caldi e altisonanti di questa parentesi di calciomercato. Sin dagli anni del suo esordio col Milan, in realtà, la giovane età e i clamorosi margini di crescita dell’estremo difensore napoletano lo hanno portato ad essere costantemente attenzionato, conducendolo sovente all’interno di discorsi fatti di rinnovi, cifre e possibili addii al nostro campionato.

Alla fine, così è stato, con l’addio di Gigio alla Serie A e al Milan lo scorso 2021, anno di inizio della sua avventura in quel di Parigi, con la maglia del PSG. D’oltralpe, in una realtà importantissima come quella francese, Donnarumma ha continuato a mostrare il suo valore, distinguendosi talvolta anche per periodi di inflessione, ma senza mai perdere quello status di fuoriclasse che, sin dai primi passi della sua carriera, lo contraddistingue. Il punto più alto della sua vita professionale fino a questo momento, ovviamente, è stato rappresentato dalla vittoria della Champions League, contro l’Inter, lo scorso maggio.

Donnarumma e l’addio al PSG: restano ancora Inter e Juventus

Una data importantissima e significativa, dopo la quale Donnarumma ha iniziato a catturare attenzioni relative ad un possibile addio alla squadra di Luis Enrique già nel corso di questa estate. La questione, ad oggi, infatti, resta legata alla sua posizione contrattuale: legato al PSG fino al prossimo anno, Gigio non ha ancora trovato una quadra per il rinnovo.

Motivo per cui anche gli stessi addetti ai lavori parigini sono consapevoli che una separazione tra le due strade potrebbe essere una possibile soluzione. La strada tracciata, soprattutto nelle ultime ore, pare andare proprio in questa direzione, come ricordano gli aggiornamenti recentissimi relativi a Lucas Chevalier. Il portiere del Lille è ad un passo dalla firma con il PSG, disposto a spendere 40 milioni di euro per il suo ingaggio.

Questa situazione di mercato, ovviamente, ha arricchito anche le speculazioni sul futuro di Donnarumma, che continua a piacere molto in Serie A. Nello specifico, come riferisce Ekrem Konur, il Galatasaray ha presentato un’offerta ufficiale al club francese, sul cui portiere restano, però, anche tante altre squadre. Tra le varie citate, oltre alle due di Manchester e al Chelsea, si segnalano Real Madrid, Bayern Monaco, Inter e Juventus.