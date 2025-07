Vlahovic e Muani spazzati via: ecco il bomber da un gol a partita

La Juventus prova a trovare una strada che possa sbloccare il suo mercato ancora fermo ai box. E chissà che la soluzione sperata non venga da fuori.

I primi giorni di raduno alla Juventus sono utili innanzitutto per fare la conta. Non tanto per vedere chi c’è, quanto nello scorgere ‘coloro’ che mancano all’interno della rosa bianconera e che il mercato dovrà necessariamente trovare.

Il volto di Jonathan David è l’unica novità per Igor Tudor. Il tecnico croato è stato confermato sulla panchina bianconera e questa opportunità intende giocarsela al meglio. Per questo ha fatto sentire la sua voce e ha inoltrato precise richieste al direttore generale Damien Comolli.

Tutto regolare, come da prassi. La realtà Juventus presenta, però, un quadro più complesso. Un mercato sostanzialmente bloccato per via di situazioni a cui non è facile trovare soluzione, Dusan Vlahovic e Douglas Luiz, senza nemmeno dimenticare un altro grosso peso finanziario chiamato Arthur Melo.

Una mano alla Juve potrebbe arrivare dalla Premier League

Il mercato globale a volte può rappresentare un problema ma in qualche caso può essere un provvidenziale aiuto.

Quanto riportato da caughtoffside.com ci introduce al mercato del Manchester United. Il club guidato da Ruben Amorim è alla ricerca di un attaccante che andrà a sostituire il deludente Rasmus Hojlund. I Red Devils hanno concentrato le loro attenzioni su Aleksandar Mitrović, attaccante dell’Al-Hilal e della nazionale serba. Operazione da 30 milioni di euro.

Il 30enne nazionale serbo ha lasciato l’Inghilterra nel 2023 per approdare all’Al-Hilal dopo un accordo da 50 milioni di sterline. In Arabia Saudita ha realizzato 68 gol in 79 partite, contribuendo alla vittoria di una Coppa di Arabia Saudita e due Supercoppe saudite dell’Al-Hilal.

Sull’attaccante serbo vi sono altre due società di Premier League, Tottenham e Newcastle. Il Manchester United non ha, però, nel mirino soltanto Aleksandar Mitrović. Come ci ricorda teamtalk.com i Red Devils puntano anche Benjamin Sesko (RB Lipsia), Ollie Watkins (Aston Villa), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain) e Dusan Vlahovic (Juventus).

Tra quei nomi ve ne sono due che rimandano direttamente alla Juventus. Il primo è Randal Kolo Muani che la società vorrebbe tenere a tutti costi, l’altro è Dusan Vlahovic che alla Continassa vorrebbero cedere a tutti costi. Il mercato globale a volte può rappresentare un problema ma in qualche caso può essere un provvidenziale aiuto.

Nel caso specifico che tocca la Juventus il mercato mostra entrambi i suoi volti.