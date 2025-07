Accordo e firma, via libera Chiesa: destinazione choc in Serie A

Il talento di Genova è pronto al gran rientro in Italia. Sarebbe un affare per molti, ma la scelta è già stata fatta. Dove andrà l’ex Juve?

Ha voglia di ritornare in Italia Federico Chiesa vuoi perché al Liverpool non c’è più posto per lui, vuoi perché intende ricominciare quasi da zero e riconquistare la maglia azzurra, come da accordi con il nuovo commissario tecnico, Gennaro Gattuso.

E’ andato via dall’uscita secondaria della Continassa, messo alla porta da un progetto presuntuoso e mai nato. La Premier League, il Liverpool sembravano l’occasione migliore da cogliere. Non è stata colta e da qui il desiderio di ritornare in Italia.

Diverse società hanno approcciato l’ex attaccante della Juventus, non ultimo il Napoli di Antonio Conte. Ora, però, all’orizzonte del 27enne genovese vi può essere altro. Un nome meno roboante ma forse più adatto per la migliore delle ripartenze.

Esattamente uno dei punti di forza del miglior Federico Chiesa.

Quale la prossima destinazione del figlio d’arte?

Ipotesi e possibilità concrete. Sul tavolo di Federico Chiesa vi sono almeno un paio di opportunità.

La prima conduce a Bergamo perché l’Atalanta sta entrando nell’ordine di idee di cedere, sempre al prezzo giusto, Ademola Lookman all’Inter. Chi può sostituirlo? Federico Chiesa è una possibilità, ma al momento non è l’Atalanta la destinazione dell’ex Juventus.

Un’altra cessione potrebbe, invece, spianare la strada al ritorno di Federico Chiesa in Serie A. L’attaccante svizzero del Bologna, Dan Ndoye, è vicinissimo all’accordo con il Nottingham Forest per una cifra superiore ai 40 milioni di euro tra fisso e bonus.

Qui si ripete la domanda posta sul tavolo per l’Atalanta e Lookman, chi sostituirà Ndoye al Bologna? Qui la risposta ha più certezze: Federico Chiesa. A tal proposito Sisal.it quota Federico Chiesa al Bologna ‘soltanto’ a 4.00.

C’è chi sostiene di aver visto il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano particolarmente allegro in queste ultime ore. Solo una coincidenza?