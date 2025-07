Addio Dovbyk, la Roma ha prenotato l’erede: 35 milioni

Addio Dovbyk: dopo l’arrivo di Ferguson il centravanti ucraino rimane in bilico. La Roma ha già trovato l’erede: 35 milioni di euro

Dovbyk è in bilico. E la Roma attende offerte per l’attaccante ucraino che nonostante un buon numero di reti lo scorso anno, il primo in Italia dopo l’arrivo dal Girona, non sembra essersi mai del tutto integrato.

Non un problema suo, ovvio. Anche il carattere, molto riservato, sicuramente sotto questo aspetto non ha aiutato nessuno. Quindi occhio a quello che potrebbe succedere. Già ieri si è parlato di qualche approccio di squadre italiane e non solo. E questa mattina, Leggo, non solo rivela la cifra che la Roma vorrebbe incassare per il giocatore, ma anche il nome dell’erede.

Trovato l’erede di Dovbyk: è Hojlund

Intanto: sono 35 i milioni di euro che il club vorrebbe incassare dalla cessione dell’ucraino. Praticamente la stessa somma – e giustamente anche – investita un anno fa per portarlo alla corte di De Rossi prima, di Juric poi e infine di Claudio Ranieri. Si attende a Trigoria di capire se ci sarà qualcuno pronto a bussare alla porta per chiedere ulteriori informazioni e per imbastire una trattativa.

E l’erede? Il nome circola da un poco, anche se mai prima d’ora è sembrato uno che potesse davvero essere accostato alla Roma, anche per via della cifra che ipoteticamente si pensava potesse essere richiesta dal Manchester United. E invece per Hojlund, attaccante esploso con Gasperini all’Atalanta prima di andare in Premier League, i Red Devils si potrebbero anche accontentare di 35 milioni di euro. Inoltre, l’attaccante danese, ha uno stipendio inferiore rispetto a quello di Dovbyk. Quindi erede già trovato e risparmio quasi assicurato.

Un incastro che potrebbe prendere forma nel corso delle prossime settimane, ma prima ovviamente serve l’uscita dell’ex Girona. L’arrivo di Ferguson, e il suo debutto con la maglia giallorossa, lascia comunque tranquillo Gasperini, che sa di poter contare su dei buoni attaccanti. Ma prendere Hojlund, che ha caratteristiche uniche rispetto a tutti quelli che adesso ci sono in rosa, potrebbe far mettere un grande sorriso al tecnico che pure dopo l’amichevole in Germania ha parlato di un mercato in ritardo. Ma Massara sta accelerando.