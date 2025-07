Addio Roma, Dovbyk in volo: destinazione choc

Il mercato della società giallorosa ha ancora qualcosa da dire alla voce entrate ma si fa largo l’eventualità di un’importante uscita.

L’ambiziosa Roma di Dan Friedkin non intende fermarsi. Dopo aver ufficializzato Wesley e Devis Vasquez a seguito del centrocampista El Aynaoui e dell’attaccante Ferguson, la società giallorossa è a dettagli per il difensore Ghilardi.

Mancano ancora gli ultimi ritocchi per assicurare a Gian Piero Gasperini la rosa dei desideri. Le operazioni fin qui operate in entrata dalla Roma parlano di prospetti giovani, dal futuro assicurato ma con un presente già ben delineato.

Occorre, però, pensare anche a nuove uscite, vuoi per motivi di bilancio vuoi perché vi sono ancora giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Ed il fronte offensivo della Roma potrebbe perdere l’attaccante ucraino Artem Dovbyk.

Dovbyk al passo d’addio?

Il mercato lancia continuamente nuove indiscrezioni e la Roma appare sempre più protagonista. In entrata come in uscita.

La notizia lanciata da Team Talk ci mette al corrente di come il Crystal Palace sia sulle tracce di Artem Dovbyk: “per il potenziale trasferimento dell’attaccante centrale ucraino“. La Roma valuta il suo centravanti 35 milioni di euro dopo che soltanto un anno fa ha acquistato l’attaccante ucraino dal Girona per 30 milioni di euro.

Le Aquile, lo storico soprannome del Crystal Palace, puntano dritto verso la capitale per acquisire il nuovo centravanti, ma sull’attaccante della Roma si sono posati gli sguardi di club quali il West Ham United, il Leeds United ed il Beşiktaş.

Nella sua prima stagione in giallorosso l’attaccante ucraino ha realizzato in totale 17 reti, di cui 12 in campionato, 3 in Coppa Italia e 2 in Europa League. Nonostante i numeri non siano stati negativi, il rendimento di Artem Dovbyk non è mai stato costante e questo ha portato la società giallorossa a valutare l’ipotesi di una sua cessione.

Si attendono novità a breve.