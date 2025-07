Calciomercato Roma, Pellegrini alla Juve con lo scambio. Ecco la situazione che si sta creando dentro Trigoria. La risposta è già arrivata

La rivoluzione è in atto dentro Trigoria e lo abbiamo capito. Una rivoluzione che toccherà diversi elementi, anche i big e i senatori della squadra. Nessuno ma proprio nessuno è incedibile. Davanti all’offerta giusta tutti potrebbero salutare.

E poi ci sono quei giocatori che anche per via di contratti pesanti e per via di contratti in scadenza, possono salutare. Qui parliamo del capitano, Lorenzo Pellegrini, che come tutti sappiamo ha un accordo fino al prossimo 30 giugno. Fino ad oggi non si è mai discusso del rinnovo e ci sono poche possibilità che se ne parli. Quindi la Roma, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da Leggo, vorrebbe anche disfarsi di un ingaggio pesantissimo, uno dei più pesanti dentro la rosa.

Scambio Roma-Juve: la situazione

E il profilo di Pellegrini – che in settimana dovrebbe tornare a lavorare con la squadra dopo l’operazione al naso – sarebbe stato proposto alla Juventus nei giorni scorsi. La Roma lo vorrebbe cedere con lo scambio, inserendo nell’operazione McKennie, l’americano della Juve che ogni anno, in questo periodo, si ritrova dentro voci di una possibile cessione.

La risposta dei bianconeri è già arrivata ed è stata anche abbastanza fredda. Per il momento. Sappiamo tutti che nel calciomercato nessuna operazione è impossibile. Quindi se ne discuterà quasi sicuramente nel corso delle prossime settimane, c’è ancora più di un mese davanti di trattative che possono senza dubbio rivoluzionare le rose delle squadre di Serie A.

In tutto questo c’è una certezza: Pellegrini non è sicuro né del posto in squadre – se lo dovrà sudare, semmai, con tutti – né della permanenza nella Capitale. Potrebbe anche salutare a zero – senza rinnovo – il prossimo anno ma a quanto pare si cercherà una soluzione nel mese di agosto. Massara è già a lavoro pure su questo fronte.