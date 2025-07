Colpo dal Manchester City: ha detto sì alla Roma

Calciomercato Roma, colpo dal Manchester City: ha detto sì ai giallorossi. Ecco cosa manca per la firma. La situazione

Un talento purissimo che potrebbe fare al caso della Roma. Anzi, che la Roma ha messo nel mirino. Sappiamo benissimo che Gasperini vuole un attaccante con determinate caratteristiche e Massara sta facendo di tutto per accontentare il tecnico arrivato dall’Atalanta.

Si è lamentato, Gasperini, nel momento in cui è apparso davanti ai microfoni. Ha fatto capire che la Roma è in ritardo e che spera in un cambio di marcia. Massara è al lavoro e dopo aver piazzato tre colpi e in attesa di chiudere per Ghilardi del Verona, manca davvero poco per la stretta di mano, si sta muovendo per i giocatori da portare in attacco. E la pista Echeverri del Manchester City è proprio importante, anche bella calda.

Calciomercato Roma: Echeverri ha detto sì

Sì, perché se prima Di Marzio ha parlato di un interesse giallorosso nei confronti dell’argentino del City, ulteriori aggiornamenti nel merito della questione li ha dati proprio in questi minuti Daniele Longo, giornalista di tuttomercatoweb.

“Trattativa avanzata tra Roma e Manchester City per Echeverri – ha scritto sul proprio profilo X il giornalista – e il giocatore ha già aperto alla destinazione. Al momento manca il sì di Guardiola. Tra il ragazzo e il club giallorosso non ci sarebbero problemi di natura contrattuale”. Si parla di un’operazione in prestito che la Roma potrebbe chiudere ormai nello spazio di pochissimo tempo. E quindi se così fosse si chiuderebbe quasi del tutto la pista che porta a Fabio Silva del Wolverhampton e anche a quella che potrebbe portare a Nusa del Lipsia sul quale in questo momento ci sarebbe pure l’interesse del Napoli. Laurienté, invece, un altro nome accostato alla Roma, sarebbe ad un passo dal firmare con il Fenerbahce di Mourinho. Ma Massara, a quanto pare, non sembra proprio essere rimasto con le mani in mano.