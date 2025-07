Dovbyk paga la nuova ala: 30 milioni e addio Napoli

Il mercato della Roma sta entrando sempre più nel vivo cercando di regalare a Gian Piero Gasperini gli ultimi tasselli necessari alla rosa giallorossa.

Il mercato sta entrando sempre più nel vivo perché è il campionato di Serie A, che si avvicina sempre più, a richiederlo. Il tempo stringe ed occorre fare in fretta per allestire le nuove formazioni che andranno a sfidare il Napoli campione d’Italia di Antonio Conte.

Occorre accelerare anche sul mercato. Per quanto riguarda la Roma la sua accelerata l’ha data da un po’ e a Trigoria sono già sbarcati quattro volti nuovi, Wesley, Vasquez, El Aynaoui e Ferguson che a stretto giro di posta potrebbero diventare cinque con l’annuncio di Ghilardi.

Eppure il sergente di ferro Gian Piero Gasperini non è ancora soddisfatto, o fa semplicemente finta di non esserlo, per stimolare ulteriormente il direttore sportivo Frederic Massara. Ed il direttore sportivo si muove, eccome.

E’ partita la sfida al Napoli per Kevin

La Roma non ha ancora completato il suo mercato in entrata. Gian Piero Gasperini ha chiesto espressamente alla società giallorossa un attaccante esterno.

Tra le diverse opzioni presenti in casa Roma vi è anche il brasiliano Kevin. Un profilo sul quale ci ha ragguagliato Marco Giordano:

“Il Napoli continua a monitorare la situazione di #Kevin: lo @FCShakhtar chiede 30 milioni in prima istanza. Il calciatore chiede uno stipendio tra i 2.5 ed i 3 milioni di euro. Su Kevin c’è anche la @OfficialASRoma: i giallorossi potrebbero investire su un esterno se vendono #Dovbyk. L’attaccante ucraino piace al @Besiktas, ma serve un’offerta importante“.

Il Derby del Sud potrebbe pertanto accendersi attorno al nome del giovane talento brasiliano, classe 2003. La Roma sembra ormai essere entrata nell’ordine di idee di cedere il centravanti ucraino, Artem Dovbyk.

La società giallorossa chiede per l’attaccante ucraino 35 milioni di euro. Somma che verrebbe immediatamente reinvestita per l’attaccante dello Shakhtar. Le porte girevoli di Trigoria continuano pertanto, incessantemente, a compiere il proprio lavoro.

E come insegna la regola di Gian Piero Gasperini: “Per uno che esce c’è un altro che entra“. Sarà Dovbyk out e Kevin in?