Il ruggito di Comolli spacca la Juventus: “Si accomoda in panchina e non gioca”

Impegnati sia sul fronte entrate che su quello uscite, i bianconeri sono alle prese con la risoluzione di diversi casi piuttosto spinosi. Le ultime

Chi si sarebbe aspettato una Juventus piuttosto arrembante in sede di calciomercato dovrà cambiare opinione. Non sono pochi – infatti – gli ostacoli che stanno cristallizzando una campagna trasferimenti nella quale i bianconeri pagano – e non poco – anche lo scotto degli errori fatti nel recente passato.

La telenovela Vlahovic non ha ancora vissuto i suoi titoli di coda: il serbo si è regolarmente presentato alla ripresa degli allenamenti ma il suo futuro resta più incerto che mai. Ha fatto ritorno alla Continassa anche Douglas Luiz che si è scusato con tutta l’area tecnica: l’ipotesi cessione per il brasiliano resta però molto più di una semplice suggestione. Come non citare poi il caso Weah; l’esterno americano – per bocca del suo entourage – si è impuntato dopo aver visto la Juventus respingere al mittente l’ultima proposta messa sul piatto dal Marsiglia.

A tal proposito, a meno di un rilancio da parte dei club provenzali, sembra piuttosto difficile che l’affare possa sbloccarsi anche per via della posizione piuttosto intransigente assunto dalla compagine francese al momento dei sondaggi della ‘Vecchia Signora’ per Weah.

Calciomercato Juventus, nuovo polverone in casa bianconera: la mossa di Comolli

L’atteggiamento risoluto mostrato da Comolli differisce però da quello assunto da Cristiano Giuntoli meno di dodici mesi fa. Un ritorno all’ordine dettato dalla volontà di imporre il diktat della società: questo sembra essere il mantra dell’ex dirigente del Tolosa che, pur prendendo di petto le varie situazioni, sta provando a cercare una soluzione di compromesso.

Ne sono una testimonianza tangibile le ultime manovre riguardanti Dusan Vlahovic per il quale l’ipotesi di trovare una quadra in merito alla rescissione consensuale è subito sfumata. Piuttosto diversa, però, potrebbe essere la gestione della situazione Weah. Posto che non è affatto da escludere che lo statunitense possa chiarire la sua posizione con Tudor e con la società, al momento la frattura appare importante.

Intervenuto sul suo canale YouTube, Gianni Balzarini ha così riassunto il modus operandi di Comolli e i possibili sviluppi sul fronte Weah: “Comolli sta rimettendo la Juventus al centro del villaggio anche a rischio di poter far saltare le operazioni. Tu Weah vai dove mi fai guadagnare di più come società, considerazione sul fatto che vali 20 e ricevo 20 milioni altrimenti anche il signor Weah si accomoda e non gioca. Credo che il comportamento di Comolli sia rischioso ma al tempo stesso fa capire che chi comanda è la Juve“.