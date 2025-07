Addio Vlahovic, Juve-Milan è già chiusa: nuovo capolavoro di Mendes

La Juventus non potrà cedere Vlahovic al Milan perché i rossoneri sono vicini ad un altro obiettivo. Per Allegri sarà fondamentale l’aiuto di Mendes

Uno dei problemi dei bianconeri è quello di liberarsi di Dusan Vlahovic il prima possibile, per avere lo spazio salariale necessario per comprare un altro titolare. Il Milan, principale indiziato ad acquisire il bomber serbo, si è gettato in una nuova trattativa all’estero.

Il mercato degli attaccanti è particolarmente attivo in Serie A e diverse big stanno cercando di trovare i nomi giusti per migliorare la propria squadra. Ad esempio la Juventus, dopo aver preso Jonathan David a parametro zero, vorrebbe riconfermare Kolo Muani dal PSG, che però non apre al prestito. Modesto e Comolli devono prima liberarsi di Vlahovic, che pesa oltremodo sul bilancio dei bianconeri. Il problema è trovare un club che può reggere un impatto del genere dal punto di vista economico e che sia di gradimento del ragazzo ex Viola.

A lungo si era parlato del Milan, ma in questo momento Allegri e Tare sembrano essere concentrati su un altro obiettivo. Mentre la telenovela Jashari continua a tenere banco in Belgio e in Italia, il Diavolo fa passi avanti nella trattativa per un bomber straniero. Santiago Gimenez, che tornerà in Italia solo a metà agosto dopo le vacanze post impegni con la Nazionale, andrà affiancato da un profilo di un certo spessore.

Il Milan molla Vlahovic e va dritto su Gonçalo Ramos: tutto in mano a Mendes

A correre in soccorso del Milan è il solito Jorge Mendes, che anche con Tare sarà decisivo per il mercato rossonero. Questa volta non si parla di Joao Felix, uno dei flop del mercato di gennaio, ma di un giocatore che ha vinto la Champions League proprio nella scorsa stagione.

Parliamo del PSG e nella fattispecie di Gonçalo Ramos, 24enne attaccante che i francesi hanno acquistato dal Benfica nell’agosto del 2023 versando ben 65 milioni di euro. Il suo agente, appunto Jorge Mendes, l’ha proposto a Casa Milan nei giorni scorsi, con parametri tutto sommato sostenibili: un ingaggio da 3 milioni di euro netti e un cartellino da prendere in prestito con diritto di riscatto.

Ramos sarebbe di certo in grado di accontentare Allegri al pari di Vlahovic, ma rappresenterebbe una soluzione meno impattante per il club dal punto di vista del bilancio finanziario.