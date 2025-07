Barella bianconero: offerta irrinunciabile e addio Inter

Barella bianconero: l’incastro perfetto lo starebbero trovando dopo l’addio milionario. E l’offerta mette l’Inter con le spalle al muro

Barella bianconero. E sarebbe clamoroso. Perché parliamo di un giocatore che sì, nonostante non abbia sicuramente fatto la migliore stagione della sua carriera, è uno che fa sempre la differenza.

Nessuno è incedibile in nessuna squadra della Serie A, e lo sappiamo. Soprattutto se dovessero arrivare milioni e milioni di euro. Quelli che girano in Premier League in questo momento sono clamorosi e vedono protagonista un giocatore che presto potrebbe cambiare squadra. Isak, del Newcastle, per 175 milioni di euro potrebbe finire al Liverpool. La trattativa è imbastita da un poco di tempo e mancherebbero solamente gli ultimi passaggi per andare a dama. Si sa, serve il tempo giusto quando ballano cifre del genere. E poi, con tutti quei soldi, il Newcastle dove andrebbe a investire? Diciamo che alcune idee sono venute fuori proprio in queste ore, e le informazioni arrivano dalla Spagna, precisamente da fichajes.net.

Barella al Newcastle: il trittico delle meraviglie

Tre uomini da prendere con una montagna di soldi da investire. Tre uomini da portare a casa per Howe che alzerebbe clamorosamente il livello della propria rosa. Uno di questi è Nicolò Barella, appunto. Che davanti a 70-80 milioni di euro, siamo sicuri, l’Inter potrebbe anche cedere. Parliamo di una montagna di soldi ai quali è sempre difficile dire di no, anche se giustamente, alla fine, quello che farà la differenza è sempre la volontà del giocatore.

Non solo Barella, ma poi potrebbe esserci anche l’assalto a Sesko – accostato alla Juve, ad esempio – e a Hincapie. Tre giocatori che come spiegato andrebbero ad alzare clamorosamente il valore della rosa di Howe per il prossimo anno. E i bianconeri d’Oltremanica anche in Patria iniziano a fare davvero paura. E l’Inter, così come le altre squadre italiane (perché ci potrebbero pure essere altri assalti) inizierebbero a tremare.