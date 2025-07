Calciomercato Roma, firma saltata per il bonus

Calciomercato Roma, salta la firma a causa dei bonus: le ultime in casa giallorossa non sorridono a Gasperini e Massara.

La direzione intrapresa dalla Roma in queste settimane è evidente e chiara, sulla falsariga di quanto già prevedibile in base alle esternazioni di Ranieri la scorsa stagione e le dichiarazioni dello stesso Gasperini in queste prime settimane giallorosse. Consapevole delle difficoltà e delle restrizioni economiche, l’ex Atalanta ha sposato il progetto conscio altresì di dover attendere e non poter avanzare facili o immediate pretese.

Quanto fin qui compiuto da Massara, per ora, sta permettendo di capire come la strada sia pressoché chiara, con un orientamento verso profili funzionali e coerenti da un lato con le possibilità economiche del club, dall’altro con la visione e gli aneliti di gioco del tecnico giallorosso.

Più nello specifico, la Roma è fin qui intervenuta assicurando una validissima e gradita alternativa a Dovbyk in attacco, consegnando nelle mani di Gasperini altresì un giocatore di grandissima gamba e qualità quale Wesley, autentico tormentone di queste prima battute di calciomercato.

Calciomercato Roma, il bonus da 300mila euro non sblocca Ghilardi

Senza dimenticare di El Aynaoui e di un centrocampo che dovrà necessariamente andare incontro a nuove opere di modernizzazione per migliorare una delle regioni da tempo maggiormente deficitarie in casa Roma, anche la difesa resta un cantiere aperto, attualmente basato su poche quanto importanti fondamenta.

Ci riferiamo, nello specifico, a Ndicka e Mancini, protagonisti inamovibili del terzetto dello scorso anno ma, ovviamente, non bastevoli per sostenere i ritmi di una stagione intensa e complicata, oltre ad essere numericamente insufficienti per uno schieramento a tre. A Trigoria, non a caso, restano aperte le valutazioni su Mario Hermoso, rientrato da Leverkusen e la cui esperienza potrebbe fare utile a Gasperini, qualora quest’ultimo decidesse di puntarvici.

L’ex Atletico, ad ogni modo, non basterà da solo a evitare ulteriori interventi in difesa, dove, non a caso, la Roma considera da tempo il nome di Daniele Ghilardi. Di fatto considerato come prossimo al firmare con la Roma, il difensore dell’Hellas Verona è ancora al centro di una trattativa arenata e che sta facendo registrare un vero e proprio testa a testa con i gialloblù.

In tale senso, gli ultimi aggiornamenti giungono da Sky Sport, che evidenziano l’assenza attuale di un’intesa a causa dei bonus in gioco. L’Hellas continua, infatti, a pretendere 300mila euro, che a Roma, invece, non intendono corrispondere. Massara e colleghi, infatti, restano fermi sulla cifra di 10.5 milioni di euro, tetto massimo che si sono imposti per questa trattativa. Fondamentale, a questo punto, uno sforzo ulteriore o un passo indietro da parte dei veneti.