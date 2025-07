Calciomercato Roma, reazione a catena Sesko e dispetto all’ex

Il mercato è fatto di incroci e di carambole che spesso producono occasioni. La Roma continua il suo mercato in cerca anche di occasioni.

Continua il lavoro sul fronte mercato di Frederic Massara. Il direttore sportivo giallorosso è concentrato sugli ultimi obiettivi da piazzare per andare a completare l’organico da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Il tecnico di Grugliasco ha provato ad alzare un po’ i toni dicendo che il mercato della Roma è in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Lo stesso tecnico, però, non si può lamentare da quanto fin qui fatto dalla Roma alla voce nuovi acquisti.

Non v’è dubbio che ancora manchi qualcosa per ottimizzare l’organico giallorosso ma c’è ancora tempo per operare. Al momento le maggiori attenzioni del direttore sportivo e del tecnico giallorossi paiono orientati sul fronte offensivo.

Un attaccante di movimento è quanto richiesto da Gian Piero Gasperini. La Roma, per il suo fronte offensivo, così come per gli altri reparti, ha deciso di puntare su profili giovani, o addirittura giovanissimi, da affidare alle mani sapienti del suo ‘artefice’.

E’ Marc Guiu il nome giusto per l’attacco della Roma?

Marc Guiu Paz, classe 2006, attaccante spagnolo del Chelsea, è l’ultimo, ma non ultimo, nome comparso sulla lista di Frederic Massara. Del giovanissimo talento iberico dei Blues ne ha parlato sport.es.

Marc Guiu non ha avuto molto spazio nella formazione guidata da Enzo Maresca. Quando, però, il tecnico italiano gli ha concesso delle opportunità il classe 2006 le ha sfruttate al meglio. Sei reti in poco più di 600 minuti, tutte realizzate in Conference League, trofeo che ha visto poi trionfare il club londinese.

Il giovane ex Barcellona ha quindi dimostrato di valere tutti i 6 milioni di euro che il Chelsea ha versato al club catalano nel 2024. Ora, però, per Marc Guiu è arrivato il momento di pensare dove andare ad accumulare minuti ed esperienza dal momento che al Chelsea è chiuso. Oltre alla Roma sull’attaccante spagnolo vi sono club quali Sunderland e Lipsia.

Il Lipsia potrebbe cedere il suo attaccante Benjamin Sesko e quindi acquisire le prestazioni del giovane talento spagnolo. La Roma monitora la sua situazione pronta a fare lo sgambetto al suo ex direttore sportivo, Florent Ghisolfi, ora al Sunderland. Talento tutto da seguire così come la vicenda che lo riguarda.