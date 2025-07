Donnarumma tra Juve e Inter: arrivano anche le cifre ufficiali

Il portiere della Nazionale ‘incendia’ le mosse delle big italiane: l’indizio dei bookmakers è letteralmente clamoroso

Autentico protagonista della cavalcata trionfale del Psg – fermata solo dal Chelsea nella finale del Mondiale per Club – Gianluigi Donnarumma sta continuando a prendersi le luci della ribalta anche in queste caldissime ore di calciomercato. No, questa volta non ci stiamo riferendo a qualche parata importante effettuata dal portiere della Nazionale, ma all’intricato rebus che riguarda il suo futuro.

Un vero e proprio dilemma difficile da risolvere che, almeno allo stato attuale della situazione, rischia di trasformarsi in una sorta di fardello per le prossime mosse del Psg. Ma andiamo con ordine. Ferme ormai ai contatti esplorativi risalenti a circa un anno fa, le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 non hanno fatto registrare significative novità, anzi. Con il passare delle settimane, l’ipotesi di una separazione tra l’estremo difensore nativo di Castellammare di Stabia e la compagine transalpina ha letteralmente preso quota. A maggior ragione dopo l’indiscrezione che vede i neo Campioni d’Europa sulle tracce di Chevelier con il quale sarebbe già stato trovato un accordo di massima.

Calciomercato Juventus e Inter, Donnarumma in Serie A: tutte le quote

Stando così le cose, tutte le big italiane monitorano l’evolversi del tormentone Donnarumma assolutamente interessate. L’Inter, ad esempio, ha già mosso passi concreti per capire margini di manovra in vista della stagione 2026/27. Sondaggi che non sono affatto passati inosservati e che testimoniano la volontà dei meneghini di cogliere al balzo l’occasione qualora se ne presentasse l’opportunità.

Dalla corsa a Donnarumma, per il quale la concorrenza del Galatasaray non può comunque passare inosservata, non può essere poi tolta la Juventus, squadra che già in passato aveva lanciato segnali di apprezzamento concreti all’indirizzo dell’estremo difensore italiano. Insomma, in un contesto ancora tutto da costruire e suscettibile di numerose variazioni, i colpi di scena sono dietro l’angolo e potrebbero portare a novità degne di note non tanto nelle prossime settimane, quanto nel medio periodo.

A testimoniarlo sono anche i betting analyst di Goldbet e Better che, come informa Agipronews, pagano i possibili binomi Donnarumma-Inter e Donnarumma-Juventus rispettivamente 7,50 e 10 volte la posta. Più basse, invece, le ‘tentazioni’ United e City che si trovano rispettivamente a quota 3,50 e a quota 5. Il tormentone, insomma, è destinato a far parlare di sé ancora a lungo.