Infortunio Dybala: nuovi esami e terapia già decisa

Infortunio Dybala: nuovi esami per la Joya nei giorni scorsi che hanno messo in evidenza un piccolo problema. La terapia è già decisa

Il primo intervento in carriera ha lasciato il segno. Nella cicatrice. Paulo Dybala non sta benissimo, almeno secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da Il Romanista.

Ricordiamo tutti che verso la fine della scorsa stagione la Joya è andato sotto i ferri per cercare di mettersi alle spalle tutti i problemi che lo hanno colpito nel corso delle ultime stagioni ed essere pronto per l’inizio di questa. L’obiettivo è esserci il 23 agosto, quando all’Olimpico arriverà il Bologna di Italiano per la prima partita di campionato. Dybala ha giocato le due amichevoli a Trigoria contro Trastevere e Pomezia ma non è andato in Germania sabato scorso per gestire al meglio i carichi di lavoro. Il problema, invece, è un altro.

Infortunio Dybala: la terapia è già decisa

Un’ecografia fatta tre giorni fa ha messo in evidenza una cosa: la cicatrice dopo l’intervento continua a dare fastidio di troppo. “Il tessuto, sotto stress, tende a infiammarsi, provocando dolore al numero 21 quando calcia. Un fatto che ha portato il giocatore – si legge sul giornale – in accordo con lo staff medico, a studiare nel dettaglio il programma per questa fase di preparazione. Sedute differenziate e terapia EPI (elettrolisi percutanea intratissutale, trattamento specifico per le lesioni dei tessuti molli), alternate a parti di lavoro coi compagni”.

Insomma, c’è la massima prudenza perché non si vuole rischiare nulla. Se il target è quello di essere a disposizione di Gasperini nella prima giornata di campionato, allora meglio andare con i piedi di piombo. Per questo non sappiamo, al momento, se domani pomeriggio al Tre Fontane ci sarà nell’amichevole che la squadra giocherà contro il Cannes. Ma è meglio così, non forzare i tempi in nessun modo perché al momento dietro l’unica punta, Dybala è l’unico in grado di mettere apprensione alle difese avversarie.