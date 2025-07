Juve-Napoli è già chiusa: Tudor lo manda alla Roma

Calciomercato Roma, con Juve e Napoli è già chiusa e i giallorossi tentano l’inserimento clamoroso. La situazione è in evoluzione

Tripletta dalla Premier League. La Roma monitora i giocatori che possono aiutare Gasperini ad alzare il livello della propria rosa. E ci sono degli elementi che giocano nel massimo campionato inglese che interessano, e non poco, ai giallorossi.

Uomini che possono fare la differenza. E, il primo della lista, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è Fabio Silva dei Wolves. Reduce da una buona stagione giocata in Spagna con la maglia del Las Palmas, l’attaccante ha quelle caratteristiche che chiede il tecnico giallorosso: sì, perché ama partire un po’ arretrato, soprattutto a sinistra per poi andare a concludere in porta, e secondo le informazioni che arrivano Gasp lo vorrebbe utilizzare proprio lì, sulla corsia, per dargli la possibilità di accentrarsi e scaricare nella porta avversaria. Si prende con 15 milioni di euro anche perché ha un contratto in scadenza nel 2026. E dopo averlo mandato in giro in prestito diversi anni, il Wolverhampton che evidentemente non ci crede più, lo vorrebbe cedere.

Calciomercato Roma, anche Garnacho nel mirino

Non solo lui, ma c’è anche Echeverri in lista. Il giocatore gradisce la destinazione anche se il City temporeggia per il momento e vorrebbe mandare in Spagna per farlo giocare con continuità. Qualora dovesse arrivare, comunque, la sensazione – si legge – è quella che la Roma prenderebbe o cercherebbe di farlo in ogni caso un giocatore con caratteristiche più offensive.

Infine rispunta il nome di Garnacho: tra un paio di settimane, qualora l’esterno non dovesse trovare un’altra sistemazione, sarebbe un’occasione da tenere molto in considerazione dentro la Roma. Su di lui c’è l’interesse del Napoli, come sappiamo, ma per il momento De Laurentiis non ha affondato il colpo e altre squadre non si sono mosse con velocità. In poche parole potrebbe rimanere ancorato allo United che comunque lo vuole cedere. E in casa Roma la situazione è tenuta costantemente sotto osservazione.

Senza dimenticare, infine, che anche la Juventus per un certo periodo ha pensato al giocatore del Manchester United, ma quando ha capito che la cifra richiesta era troppo alta allora la situazione è cambiata e Comolli ha mollato la presa. Certo, se le cose dovessero rimanere tali anche tra un paio di settimane, allora la situazione potrebbe cambiare.

Garnacho non è una prima scelta né per il Napoli e nemmeno per la Juve, quindi. E la Roma potrebbe inserirsi ad una condizione: qualora lo United – che ha rifiutato 30 milioni di sterline dal Chelsea – capisse che non c’è la possibilità di cederlo subito, allora potrebbe aprire al prestito. E qui la Roma si potrebbe davvero inserire.