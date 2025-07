Si può raccontare il calcio in tuti i suoi infiniti aspetti, anche quelli che esulano dal campo dio calcio e dal risultato di una partita.

Il calcio ed i suoi protagonisti offrono infiniti spunti dove la cronaca assume i colori più diversi e non sempre i colori sono quelli più belli. Perché capita anche di dover raccontare storie di calciatori che però esulano dal rettangolo verde. Storie di vita quotidiana.

Perché, per quanto possa sembrare strano, anche professionisti milionari hanno una vita quotidiana per molti aspetti simile a quella dei comuni mortali. Come quella di portare a spasso il proprio cane.

La quotidianità che può trasformarsi in dramma. Come raccontato da El Chiringuito TV che si mette al corrente di quanto accaduto a Carles Pérez, ex attaccante spagnolo della Roma ora di proprietà del Celta Vigo, attualmente in prestito all’Aris Salonicco, è stato stato ricoverato in ospedale dopo essere stato morso nella zona genitale da un cane.

La dinamica dell’incidente di Carles Pérez

Il grave incidente sarebbe avvenuto durante una passeggiata del giocatore spagnolo con il suo animale domestico. Un altro cane si sarebbe quindi avvicinato ed avrebbe attaccato il giocatore.

Le ultime notizie forniteci da Paula Martinez raccontano di un incidente che ha avuto conseguenze assai meno preoccupanti rispetto a quelle annunciate in un primo tempo: “Carles Pérez è già a casa dopo l’incidente che ha subito con un cane. Il morso che ha ricevuto il giocatore è stato all’adduttore, dove ha avuto bisogno di punti di sutura“.

L’incidente occorso al 26enne attaccante spagnolo, anche se decisamente meno grave rispetto alle prime notizie arrivate dalla Grecia, ritarderà l’inizio della stagione agonistica 2025-2026. Certo l’attaccante spagnolo non si aspettava di iniziare in questo modo la sua nuova avventura in Grecia con la maglia dell’Aris Salonicco.

Lo stesso club greco ha potuto pertanto tirare un sospiro di sollievo.