Nuovo bomber Roma: le cifre ufficiali sono da brivido

Il reparto offensivo della Roma attende ancora novità. Un nuovo attaccante sembra essere la priorità per Gian Piero Gasperini. Chi il prescelto?

In sede di mercato la Roma di Frederic Massara ha già svolto buona parte dei compiti da tempo assegnategli da Gian Piero Gasperini.

Proprio sui tempi delle operazioni fin qui andate a buon fine, e soprattutto, riguardo quelle non ancora ultimate, il tecnico di Grugliasco ha avuto modo di far sentire la sua voce. La dirigenza della Roma, però, prosegue a lavorare per assicurare al suo tecnico le risorse a lui necessarie.

Gian Piero Gasperini continua il suo lavoro sul campo e prima della partenza per l’Inghilterra, fissata per il 2 agosto, attende buone nuove dal suo direttore sportivo. Il reparto offensivo è, al momento, il settore che il tecnico di Grugliasco vorrebbe vedere ultimato per primo.

E la ricerca del nuovo attaccante da consegnare a Gian Piero Gasperini potrebbe già essersi conclusa.

Chi è il nuovo attaccante della Roma?

Da quando si è compreso che la Roma è alla ricerca di un attaccante per completare il suo reparto offensivo, si è scatenato l’inevitabile toto-nomi.

Gli esperti di mercato hanno lanciato varie ipotesi su chi avrebbe completato la batteria di attaccanti a disposizione di Gian Piero Gasperini. Ed è ciò che ha fatto anche l’Agenzia di Scommesse Sisal.

La risposta, puntuale e precisa, non si è fatta attendere: Nikola Krstović. L’attaccante montenegrino del Lecce, classe 2000, è in caduta libera a livello di quotazioni in ottica approdo nella capitale, sponda Roma. Ora il suo passaggio dal giallorosso salentino a quello capitolino è dato soltanto a 3.

Sembra quindi che l’ultimo ostacolo da aggirare per arrivare all’attaccante montenegrino sia convincere Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce nonché colui che ha scoperto Nikola Krstović. E si sa come la coda sia la più dura da scorticare.