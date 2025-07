Offerta Roma più alta: annuncio UFFICIALE e data fissata

Offerta della Roma più alta rispetto alla concorrenza, la svolta è già UFFICIALE: annuncio e data fissata. Le ultime di calciomercato.

Il percorso della Roma di Gasperini si preannunciava già da tempo necessitante di attese e pazienze, come avvertito dallo stesso Claudio Ranieri e come confermato dallo stesso tecnico nel corso della sua prima uscita ufficiale alla stampa da tesserato giallorosso. Con un precampionato ormai avviato e in grado già di restituire le prime indicazioni relativamente all’idea di gioco che l’ex Atalanta intende replicare nella Capitale, continuano anche le valutazioni in quel di Trigoria circa le mosse che attendono Massara e colleghi.

Questi ultimi, finora, si sono distinti per una campagna acquisti ben ponderata e felicemente in grado di far coesistere alcune delle richieste di Gasperini con le attuali condizioni economiche del club.

Dopo aver chiuso diverse operazioni in uscita, la Roma ha iniziato a distinguersi per movimenti in entrata ben ponderati, mettendo nelle mani di Gasperini giocatori adatti alle caratteristiche da lui ricercate per il felice proseguimento dei lavori nel cantiere giallorosso. L’ultimo approdo ufficiale risponde al nome di Wesley, insieme a Rios divenuto uno dei tormentoni di queste settimane ma, a differenza del centrocampista brasiliano, alla fine approdato davvero a Roma.

Gloukh, l’offerta più alta della Roma non è bastata: retroscena UFFICIALE

Il brasiliano corroborerà, di fatto, una fascia lasciata per troppo tempo scoperta di elementi di corsa e qualità, fondamentali in un sistema come quello del Gasperini. I lavori, però, sono ben lungi dal dirsi conclusi e ultimati, con la Roma che dovrà, ora, essere brava a implementare anche quei reparti che continuano a risultare ancora deficitari, in termini numerici e qualitativi.

Tra questi, ovviamente, anche la zona della trequarti e del centrocampo meriteranno approfondimenti ulteriori, con l’arrivo del solo El Aynaoui tutt’altro che bastevole. Le qualità ricercate per la nascita del nuovo progetto, nello specifico, avevano portato a considerare anche il nome di Oscar Gloukh, finito concretamente nel mirino della stessa Roma. L’ormai ex Salisburgo è alla fine approdato all’Ajax, ma dietro questa scelta, stando a quanto racconta il padre, ci sarebbe un motivo ben preciso. Questo, infatti, quanto asserito da Gloukh Senior ai microfoni di 6 On Air.

“Ci siamo quasi con il trasferimento all’Ajax. Il piano è raggiungere uno dei top 5 campionati tramite il campionato olandese. Oscar deve prendersi il tempo necessario, è ancora giovane. Ha 21 anni e può giocare due o tre anni in Eredivisie prima di fare il grande salto”.

“L’Ajax era già in contatto con noi ai tempi del Maccabi: abbiamo parlato con loro per un anno. Il suo sogno si è avverato, è la scelta migliore per lui. L’offerta della Roma era 2.5 volte più alta di quella dell’Ajax, così come le proposte di altre società. Ma noi abbiamo pensato all’aspetto professionale“.