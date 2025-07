Svendita Chelsea, Inter e Juve fanno shopping: non solo Nkunku

Quanto sta accadendo in ottica mercato in casa del Chelsea potrebbe interessare anche Inter e Juventus. Proviamo a saperne di più a tal proposito.

Nella stagione appena conclusa ha vinto la Conferenze League e, soprattutto, ha trionfato nel ricchissimo Mondiale per Club FIFA che si è concluso circa due settimane fa schiantando in finale i Campioni d’Europa del PSG che, a loro volta, avevano schiantato in finale l’Inter di Simone Inzaghi.

Il Chelsea di Enzo Maresca è un top club e lo si capisce anche dalla straordinaria ricchezza del suo organico. Un’infinità di giocatori di talento che devono esser messi necessariamente sul mercato sia perché in evidente soprannumero sia per altrettanto evidenti questioni di bilancio.

Si potrebbe gridare “Venite gente, il supermarket del Chelsea è ufficialmente aperto” ed in effetti i Blues londinesi hanno esposti in vetrina profili che sarebbero titolari in quasi tutti i club europei. Ancor più all’Inter o alla Juventus. La bottega londinese ha esposti i suoi gioielli con cartellini che riportano cifre importanti, anche se con possibili sconti.

Il Chelsea espone i suoi gioielli, Inter e Juve che fanno?

Il mercato dell’Inter sembra orientato ad un solo preciso grande acquisto mentre il mercato della Juventus è ancora in alto mare. Entrambe, però, hanno Londra ed il Chelsea come precisi riferimenti.

Al Chelsea sembra aver fatto il suo tempo Christopher Nkunku, classe 1997, l’attaccante francese rappresenta il classico piano B tra le mani di Beppe Marotta. Il piano A, come Ademola Lookman, porta direttamente a Bergamo, in un’altra bottega carissima, quella dell’Atalanta.

La trattativa tra i due club nerazzurri procede ma nel caso non si dovesse trovare l’accordo il classe 1997 del Chelsea diventerebbe l’obiettivo primario dell’Inter. Il Chelsea valuta Christopher Nkunku una cifra oscillante trai 35 e i 40 milioni di euro, un po’ meno di Ademola Lookman anche se l’ingaggio del francese è di 6.5 milioni di euro annui.

La Juventus, dal canto suo, insegue per la seconda estate consecutiva, Jadon Sancho, che il Chelsea ha rispedito alla casa madre del Manchester United. Operazione complicata per la Juventus poiché se non si sbloccherà almeno una delle cessioni più importanti il classe 2000 inglese non potrà approdare alla Continassa.