Svolta Juventus e addio Roma: dimezzati i senatori

Arriva una svolta che vede coinvolta la Juventus, la Roma e un club straniero. Potrebbero concretizzarsi due cessioni molto importanti in poche ore

Massara sta cercando di alleggerire il peso della rosa per poi andare a completare l’organico in entrata. Ci sono almeno un paio di senatori che dovrebbero trovarsi un’altra sistemazione, anche perché non sembrano rientrare nei programmi di Gian Piero Gasperini.

La Roma si è fermata in questo momento per quanto concerne il mercato in entrata. Wesley è ormai un nuovo giocatore giallorosso da un paio di giorni e Ghilardi lo sta per seguire a ruota. Con la scelta di Vazquez come secondo portiere Massara ha completato il primo ciclo di acquisti. Ora tutti attendono il nome del trequartista di piede destro, che può andare a prendere il posto occupato l’anno scorso da Pellegrini. In quella zona di campo c’è anche El Shaarawy, che al momento non convince Gasperini.

L’idea dell’ex tecnico dell’Atalanta sarebbe quella di fare un ulteriore passo verso la rivoluzione, andando a tagliare due dei senatori della Roma degli ultimi anni. Per quanto riguarda Lorenzo Pellegrini, non è un mistero come sia stato cercato anche dalla Juventus, anche se non ci sono state conferme su un possibile scambio con McKennie. Ai bianconeri il capitano giallorosso piace ma solo a determinate condizioni, ovvero a parametro zero la prossima estate.

Un club turco bussa alla porta di Pellegrini: la Juventus potrebbe essere anticipata

Alla finestra, secondo quanto riportato da un importante portale turco, ci sarebbe il Trabzonspor, pronto a fare una doppia offerta alla Roma per Pellegrini ed El Shaarawy. Considerando gli altissimi costi degli ingaggi di entrambi (soprattutto del capitano), Massara non si opporrebbe ad una situazione del genere, anche perché vorrebbe dire avere poi il budget per completare il resto degli acquisti.

Il Trabzonspor avrebbe pronti una manciata di milioni di euro per convincere Massara a lasciar partire Pellegrini, con un indennizzo anche per l’ex giocatore di Milan e Genoa. Ora la palla passa in teoria in mano ai due giocatori che devono decidere se ne vale la pena di lasciare Roma e la Roma per trasferirsi nella SuperLig turca, alla loro età. Tra l’altro dalle parti del Bosforo stanno anche pensando di prendere una vecchia conoscenza della Juventus come Arthur, che deve trovare una squadra con cui rilanciarsi.