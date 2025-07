Addio Dovbyk, nuovo bomber già scelto: torna subito da Gasperini

Addio Dovbyk, hanno già scelto il nuovo centravanti della Roma: torna subito da Gasperini in questa sessione di calciomercato.

Le questioni di calciomercato, anche in casa Roma, restano apertissime e destinate a suscitare grandi attenzioni nelle prossime settimane e in questo ciclo centrale della campagna acquisti. In quel di Trigoria, come noto, si è iniziato a lavorare con l’obiettivo di smaltire la rosa di tutti quegli elementi non più utili sul piano tecnico-tattico, coniugando tale necessità con quella non meno importante di depennare ingaggi pleonastici e incassare linfa economica potenzialmente spendibile per le entrate.

Così è stato fino a questo momento, con Massara e colleghi distintisi per un grande lavoro su tale fronte, cui ha fatto seguito l’inizio dei primi movimenti in entrata, che hanno visto la Roma abbracciare volti nuovi come El Aynaoui o Wesley, in attesa dei non trascurabili aggiornamenti che potrebbero prossimamente riguardare anche la posizione di Ghilardi, la cui trattativa, fino alla serata di ieri, risultava ancora arenata per alcune divergenze di vedute legate ai bonus.

Tra i nomi nuovi, poi, va ricordato anche quello di Ferguson, distintosi sin da subito per un impatto importante nelle prime due amichevoli estive. Calcio di mezza estate, per carità, ma il gigante prelevato in prestito dal Brighton piace davvero tanto a Gasperini, che potrebbe far di lui tutt’altro che un mero vice-Dovbyk.

Hojlund al posto di Dovbyk nella Roma di Gasperini, decisione immediata: le cifre del sondaggio

Al netto della grande importanza che il centravanti ucraino, fresco di passaggio di maglia dall’11 al numero 9, potrebbe vantare con Gasperini, va detto che la sua posizione risulta ad oggi non del tutto solida, come ricordano anche le recenti notizie. Sebbene uno scenario di addio alla Roma dopo un solo anno e al termine di una stagione, nel complesso, positiva, sia non probabilissimo, in questi giorni è emersa con decisione la posizione dei giallorossi, che si sono detto tutt’altro che indisposti a cedere l’ex Girona.

Condicio sine qua non, però, l’arrivo nelle casse di Trigoria di un’offerta congrua, con le cifre attuali che paiono toccare i 40 milioni di euro. Questa la richiesta della Roma per lasciare Dovbyk partire dopo un solo anno. A quel punto, in caso di un addio che, per il momento, potrebbe portare l’ex Girona in Premier o nuovamente in Liga, la Roma dovrà essere brava a muoversi sul mercato.

I nomi emersi in queste settimane, anche in modo non direttamente legato alla possibile uscita di Dovbyk sono stati numerosi. Con un calciomercato continuamente in evoluzione e cangiante, non sono nemmeno da escludersi potenziali sorprese. Ciò che è certo, però, è che, se dipendesse dai tifosi della Roma, la scelta di un ‘nuovo’ Dovbyk sarebbe presto ponderata. Come emerso dal sondaggio lanciato dalla nostra redazione, infatti, il nome ideale risulta essere quello di Rasmus Hojlund, non proprio centrale nel progetto Manchester United e lanciato e plasmato proprio da Gasperini ai tempi di Bergamo due anni fa.

Il cinquanta percento degli utenti considera quello di Hojlund il nome ideale. A dividersi la rimanente metà dei voti, invece, i seguenti profili: Krstovic (17%), Scamacca e Zirkzee (entrambi votati dal 9% degli utenti) e Mikautadze (15%).