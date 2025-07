Addio Roma, Inter-Juve è già finita: la firma mette la parola fine

Niente Roma, e anche la Juventus va ko: ha già firmato con l’Inter. Si chiude subito la telenovela dell’estate. Ecco la situazione

Un sogno che rimarrà tale. Un sogno del quale, almeno per un po’ di tempo, non se ne parlerà più. Si è discusso molto, ad un certo punto la situazione sembrava vicina ad una chiusura, ad un’accelerazione decisiva da parte dei giallorossi. Così, da tre anni più o meno a questa parte, non è mai successo.

Per diversi motivi: il principale è sempre stata la richiesta economica del club proprietario del cartellino. Sia prima, sia adesso. E poi c’è da dire che nel corso delle ultime settimane si era pure parlato di un interesse anche di altre big della massima serie. Insomma, in poche parole, questo matrimonio non s’ha da fare. E non si farà.

Frattesi rinnova con l’Inter: niente Roma

Sì, perché Davide Frattesi, almeno stando alle informazioni che questa mattina sono state riportate da La Gazzetta dello Sport, è pronto a rinnovare con l’Inter. Se fosse rimasto Simone Inzaghi in nerazzurro sarebbe stato abbastanza complicato che tutto questo andasse in porto, anche perché un’altra stagione con un utilizzo minimo come successo lo scorso anno non sarebbe stata accettata dal centrocampista.

L’avvento di Chivu, invece, ha cambiato le carte in tavola: Frattesi – in via di recupero dopo un intervento chirurgico sostenuto questa estate – ha capito che il tecnico punta molto su di lui e allora è pronto a regalarsi un nuovo contratto con adeguamento economico mettendo la parola fine, nell’ultimo giorno di luglio, a quella che nel corso delle ultime sessioni di mercato è stata una vera e propria telenovela che non sembrava volesse chiudersi.

Ed è anche abbastanza strano scrivere questo e chiudere la pratica. Sì, perché Frattesi è sempre stato un nome chiacchierato e con questa firma chiuderà ogni cosa. Niente Roma, quindi, ma nemmeno Juventus – si è parlato anche di un possibile scambio con Douglas Luiz nel corso degli ultimi giorni – e nemmeno Napoli: sì, perché anche Antonio Conte ci ha pensato e ha soprattutto provato a prenderlo. Ma è scattata la nuova scintilla. E rimarrà all’Inter.