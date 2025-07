Firma con la Juve e addio Roma: Gasp è già un ricordo

Gasperini è solo un ricordo, spunta la Juventus: addio Roma. Ecco le ultime novità di calciomercato.

La strada che Gasperini intende tracciare in quel di Trigoria è chiara ed è stata da tempo annunciata, come ben ricordano anche le primissime esternazione del nuovo tecnico della Roma nella Capitale. Sulla falsariga dei moniti già lanciati dallo stesso Ranieri lo scorso anno, l’ex Atalanta si è detto consapevole della necessità di dover lavorare con perizia e attea, scendendo altresì a compromessi con la nota situazione finanziaria dei giallorossi. Uno status quo certamente non nuovo e che non ha colto sorpresi o impreparati tifosi e addetti ai lavori.

Lo ricorda quanto fin qui compiuto dallo stesso Massara che, subentrato a Ghisolfi, ha degnamente chiosato la prima parentesi estiva con buone ponderazioni nel mercato in uscita, concentrandosi poi sui colpi da consegnare a Gasperini per la costruzione della Roma che verrà. Fino a questo momento, il cantiere giallorosso resta apertissimo e a dir poco perfettibile, sebbene i lavori permettano già di intravedere delle fondamenta in fase di costruzione e delineazione. Molto dipenderà dalle evoluzioni del calciomercato nei prossimi giorni e settimane, con un Gasperini che si è chiaramente detto in attesa di rinforzi ulteriori nel corso di questa parentesi di agosto.

Calciomercato Roma, spunta la Juventus su O’Riley: sondaggio in casa Brighton

Molte novità potrebbero registrarsi già a stretto giro, con il nome di Ghilardi che, dopo quello di Wesley, inizia ad echeggiare e rasentare i confini del tormentone. Come accaduto all’esterno brasiliano, ufficializzato a inizio settimana, anche per il difensore dell’Hellas Verona dovrebbe ormai essere questione di tempo, una volta aver superato i cavilli e le problematiche iniziali.

La difesa, così come le fasce, paiono, dunque, aver catturato le attenzioni principali di questa fase, che non deve, però, far passare in secondo piano l’importanza anche di altri reparti. Più nello specifico, non basterà, ovviamente, il solo El Aynaoui per la zona di centrocampo, così come restano doverose le migliorie previste anche nella zona della trequarti. Il monito lanciato da Gasperini, infatti, resta quello di vedersi consegnare giocatori di gamba e qualità, che possano aiutare in termini prolifici e offensivi negli ultimi metri di campo.

La rosa di nomi e soluzioni è chiara da tempo, con gli ultimi aggiornamenti provenienti da Sky Sport che permettono di ripescare un nome accostato alla Roma (e a Gasperini) non poche volte. Trattasi di Matt O Riley del Brighton, ricercato da Gasperini già dai tempi dell’Atalanta e finito, oltre che in quella giallorossa, anche nell’orbita del Napoli lo scorso anno. Secondo Gianluca Di Marzio, il danese sarebbe stato sondato dalla Juventus, che, in attesa di delineare alcune operazioni in uscita, non ha per ora mandato offerte ufficiali, limitandosi semplicemente a sondare il terreno.