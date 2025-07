Juventus boom, annuncio RAI: Inter travolta e ritorno Chiesa

Damien Comolli sta cercando una strada percorribile per tentare di dare un avvio concreto al mercato della Juventus. Nomi che circolano tanti, chiusure zero.

Da settimane ormai si legge una definizione ben precisa, e sempre la stessa, riguardante il mercato della Juventus: bloccato.

Un dato di fatto poiché le trattative per i nuovi possibili ingressi non di possono chiudere dal momento che mancano i denari provenienti dalle uscite. Le uscite ci riportano ai soliti nomi che rimandano, andando a ritroso nel tempo, agli affari recenti, e quasi tutti sbagliati, della Juventus che ora pesano come macigni sul bilancio della società bianconera.

Damien Comolli sta cercando di trovare una via d’uscita che possa permettere alla Juventus di operare almeno in misura minima sul mercato cercando di assicurare almeno parte dei rinforzi richiesti da Igor Tudor. Una situazione complessa tenuto conto che la società bianconera ha già tirato fuori oltre 120 milioni di euro, avendo una rosa ancora incompleta.

Juventus, arriva l’annuncio che non ti aspetti

Il mercato della Juventus è un argomento caldo. L’esperto di mercato di casa Rai, Paolo Paganini ha tracciato le linee del mercato bianconero da qui alla fine della sessione estiva.

“Alla #Juventus mancano 4/5 pezzi per essere competitiva. Un difensore: #Leoni? Un centrocampista: #Hjulmand 2 attaccanti: #KoloMuani e uno tra #Højlund e #DarwinNunez e un esterno d’attacco o #Sancho o #Chiesa Il nodo però restano le cessioni, non facili“.

Profili di primo piano che, però, come confermato dal giornalista delle tv pubblica, non potranno indossare la maglia della Juventus se prima non vi saranno le pesanti cessioni dei vari Dusan Vlahovic, Douglas Luiz, Arthur Melo.

Tra i nomi seguiti, ed inseguiti, dalla Juventus spicca Giovanni Leoni, il 18enne difensore del Parma, è inseguito dall’Inter ma la Juventus, e Damien Comolli, sperano di accaparrarsi uno dei migliori talenti del calcio italiano. Un colpo come quello di Giovanni Leoni lancerebbe un segnale importante al mercato.

La Juventus, nonostante le oggettive difficoltà, è ancora presente. Occorrerà vedere se il nuovo direttore generale della Juventus riuscirà a tradurre i sogni in realtà. Almeno qualcuno.