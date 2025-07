L’attaccante ha già firmato con Ghisolfi: addio Roma

Il mercato giallorosso prosegue mentre continua il lavoro sul campo di Gian Piero Gasperini. Un’altra amichevole in attesa del prossimo colpo.

Un’altra amichevole, questa volta l’avversario della Roma sarà il Cannes, ed un’altra prova per testare il processo di crescita della squadra guidata da Gian Piero Gasperini.

Il tecnico di Grugliasco si attende buone notizie dal campo ma, al tempo stesso, spera in buone nuove provenienti dal suo direttore sportivo, Frederic Massara. La società giallorossa ha fin qui ben operato sul mercato ma per il suo tecnico ancora vi sono dei vuoti da colmare.

Contro il Cannes nell’undici titolare compare al centro dell’attacco Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è uno dei possibili partenti in casa Roma e soltanto un anno dopo il suo arrivo nella capitale. Una possibile partenza che lascerebbe spazio ad un nuovo attaccante.

E di profili di attaccanti il direttore sportivo giallorosso li ha monitorati, e li sta monitorando tuttora, diversi. Su uno di questi vi sono delle novità.

Roma beffata, va dritto dall’ex

Frederic Massara ha diversi nomi sul suo taccuino alla voce attaccanti. Tutti, o quasi, profili giovani. E su un giovane su cui la Roma aveva posato gli occhi vi sono gli ultimi aggiornamenti dell’esperto di mercato, Fabrizio Romano.

“ESCLUSIVA: Il Sunderland ha raggiunto un accordo per ingaggiare Marc Guiu in prestito dal Chelsea, ci siamo! L’accordo prevede un prestito secco, senza clausola di opzione di acquisto, poiché Guiu rimane parte dei piani a lungo termine del Chelsea. Lo stipendio sarà coperto dal #SAFC, poiché sarà un attaccante importante per i piani di Le Bris“.

Marc Guiu, attaccante spagnolo, classe 2006, nell’ultima stagione con la maglia del Blues non ha avuto modo di giocare con continuità in Premier League. Il tecnico italiano Enzo Maresca lo ha utilizzato soprattutto in Conferenze League, trofeo poi vinto dal club londinese, dove il giovane talento spagnolo si è espresso al meglio realizzando 6 reti.

La forte concorrenza interna al Chelsea ha spinto società e giocatore a trovare una squadra che potesse permettere a Marc Guiu di accumulare minuti ed esperienza. Poteva essere la Roma, invece sarà il Sunderland dell’ex direttore sportivo giallorosso. Florent Ghisolfi.