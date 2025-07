Nuovo colpo per Gasperini: “Domani a Roma”

Calciomercato Roma, trattativa sbloccata e firma in arrivo: c’è l’annuncio che spiega tutto e pone fine alla storia. Arriva domani nella Capitale.

Il periodo in casa Roma continua a rivelarsi intenso e ricco di eventi, soprattutto in termini di calciomercato. Con l’inizio stagionale sempre più vicino e l’attesa circa la consegna nelle mani di Gasperini di una rosa che ne rispecchi volontà e caratteristiche ricercare, in quel di Trigoria si sta lavorando per mettere l’ex Atalanta nelle migliori condizioni possibili e assecondarne i dettami tecnico-tattici ricercati.

Fino a questo momento, il lavoro ha visto il nuovo DS concentrarsi sia sulle entrate che sulle uscite, depennando dal libro paga dei Friedkin profili non più funzionali o nomi di giovani giocatori per i quali sono state trovate soluzioni momentanee o potenzialmente definitive lontano dalla Capitale. Il tutto, appunto, senza mai mettere in secondo piano le doverose operazioni in entrata, che hanno fin qui visto la Roma registrare non poche novità. La gara odierna con il Cannes ha permesso di assistere nuovamente alla marcatura di Ferguson, chiosante con il 3-0 una gara che ha visto andare a segno anche un altro nome chiacchieratissimo, quale quello di Artem Dovbyk.

In una parentesi in cui il centravanti ucraino pare poter lasciare la Roma dopo un solo anno, previo arrivo della giusta offerta, nella Capitale Gasperini continua a sperimentare e provare i nuovi volti, mettendo in campo il nuovo arrivato e ricercatissimo Wesley, oltre che il su citato attaccante irlandese. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare di un El Aynaoui già profondamente colpito dal carisma e dalle idee del tecnico giallorosso.

Calciomercato Roma, Ghilardi sbloccato: “Domani nella Capitale”

In tali discorsi, ovviamente, trova posto anche la questione relativa alla difesa, che ad oggi pare essere tra le maggiormente necessitanti di interventi e migliorie. Più nello specifico, va evidenziato come fin qui Gasperini abbia puntato più volte su Mario Hermoso, il cui futuro non è ancora disambiguato. Da un lato, la sua esperienza e leadership potrebbero tornare utili, dall’altro, peso e durata contrattuale, unitamente alle reminiscenze non felicissime dello scorso anno, impediscono di considerare lo spagnolo come un elemento sul quale poter fare certamente affidamento.

Valutazioni in corso, insomma, proprio mentre la Roma alle entrate, con il nome di Daniele Ghilardi sempre in cima alla lista e prossimo ormai alla partenza per la Capitale. Condizionali e attese sono sempre da mettere in conto, soprattutto all’interno di una trattativa che ha fatto registrare fin qui non pochi ribaltoni e sorprese.

Ieri sera, come si ricorderà, lo scenario pareva in stallo per un gap relativo ai bonus. Ostacoli e limature finali, però, parrebbero adesso essere stati superati, con il calciatore che sarebbe prossimo al firmare con la Roma. A riferirlo è il lapidario aggiornamento di Ilario Di Giovambattista di Radio Radio. Stando a quanto da lui riferito, domani inizierà l’avventura giallorossa del quasi ex Hellas Verona, che proprio nella giornata di venerdì 1 agosto si appresta a volare finalmente nella Capitale.