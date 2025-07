Penalizzazione UFFICIALE e beffa Milan: ecco la nuova classifica

La stagione agonistica 2025-2026 non è ancora iniziata ma si sono già messi in moto giudici e tribunali. Per quali vicende?

Alla fine di luglio ormai tutte le formazioni sono nel pieno della loro preparazione. Mancano una manciata di settimane all’avvio della stagione agonistica con la partenza dei vari campionati.

Il mercato infiamma le calde giornate estive ma c’è chi è la lavoro per sistemare le solite gradevoli, per chi è coinvolto e sgradite, per chi le deve analizzare, pratiche che parlano sempre e soltanto di irregolarità da parte di alcuni club italiani.

E prima ancora che il campo pronunci le sue prime sentenze arrivano le sentenze di chi vorrebbe fare a meno di emetterle. Come il Tribunale Federale Nazionale. E come riportato sul sito ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio il Tribunale Federale Nazionale:

“ha sanzionato il Foggia (Girone C di Serie C) con 3 punti di penalizzazione, da scontare nella corrente stagione sportiva, per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C..“.

Le sanzioni non sono finite e colpiscono il Milan

Il Tribunale Federale Nazionale non ha, però, concluso il suo lavoro. Altri club sono passati sotto le sue ‘forche caudine’.

I nuovi casi hanno riguardato le società di Triestina e Rimini deferite al Tribunale Federale Nazionale per irregolarità amministrative. Nel caso specifico le irregolarità riscontrate riguardano ritardati pagamenti sia degli stipendi che dei contributi.

Per il Rimini le violazioni riguardano il mancato rispetto delle scadenze federali per i pagamenti relativi al mese di maggio. Per la Triestina, invece, le violazioni riguardano anche il mese di giugno. Nonostante i deferimenti, però, sia la Triestina che il Rimini sono state regolarmente iscritte al campionato.

Una notizia che non è stata accolta bene dalle parti di Milanello. Infatti il Milan Futuro, la seconda squadra rossonera, retrocessa in Serie D al termine della scorsa stagione, per essere ripescato aveva bisogno che almeno due società venissero estromesse. Triestina, Girone A di Serie C e Rimini, Girone B di Serie C, come detto, inizieranno regolarmente la loro stagione.